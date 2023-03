McLaren wil nog voor zomerstop B-spec van F1-bolide introduceren

Voor het eerst sinds 2017 is McLaren nog puntloos na de eerste twee races van het seizoen. Dat is deels te wijten aan betrouwbaarheidsproblemen en incidenten op de baan, al valt niet te ontkennen dat de MCL60 niet aan de verwachtingen voldoet. Het team koos afgelopen winter voor de verkeerde richting qua ontwikkeling van de vloer en zag dat nog voor de wintertest in Bahrein in. Zodoende heeft McLaren voor de GP van Azerbeidzjan al een upgrade gepland met onder meer een nieuwe vloer, maar dat blijkt pas de eerste van drie grote pakketten met updates. Teambaas Andrea Stella heeft in Melbourne onthuld dat de tweede upgrade nog voor de zomerstop moet komen, waarmee de auto zo ongeveer een B-specificatie bereikt.

"Wat betreft de ontwikkeling is het pakket van Baku pas de eerste stap", zegt Stella. "We verwachten daarna nog een grote upgrade, die meer gebieden van de auto behelst en veel duidelijker zichtbaar zal zijn. Je zou dit een soort B-spec van de auto kunnen noemen. Na de shutdown verwachten we in de tweede helft van het seizoen nog een ronde met upgrades. We hebben dus drie hoofdupgrades: Baku, een later moment voor de zomerstop én na de zomerstop. We hopen dat al deze upgrades ons enkele tienden van een seconde opleveren, zodat we in een realistischere positie komen om te voldoen aan onze ambitie om tegen het einde van het jaar bij de top-vier te horen qua snelheid van de auto."

Invloed reorganisatie voor zomerstop al merkbaar

Dat het bij McLaren allemaal niet op rolletjes liep, bleek vorige week wel toen het team aankondigde dat de technische afdeling gereorganiseerd wordt. Technisch directeur James Key werd daarvan het slachtoffer, hij wordt opgevolgd door een driekoppig technisch directieteam. Daarin wordt Peter Prodromou technisch directeur voor de aerodynamica, terwijl Neil Houldey promotie maakt en technisch directeur engineering en ontwerp wordt. Tot slot wordt David Sanchez overgenomen van Ferrari, hij wordt vanaf begin 2024 hoofd wagenconcept en prestaties.

De upgrade voor Baku werd al ontworpen en goedgekeurd voordat McLaren de reorganisatie doorvoerde en dus zijn de effecten daarvan nog niet meteen merkbaar. Stella vermoedt tegelijkertijd wel dat de B-spec van de MCL60 wel gaat profiteren van de veranderingen. "Het model beïnvloedt deze levering van prestaties, omdat het de ontwikkelingssnelheid gaat verhogen", legt de teambaas uit. "De impact gaan we natuurlijk nog niet merken in Baku, want wat daar komt is ongeveer twee maanden geleden al ontworpen. Maar het gaat absoluut impact hebben op de volgende ronde met upgrades."