McLaren F1: "Hebben volledige potentieel Norris nog niet gezien"

McLaren zette in 2023 een indrukwekkende opmars neer. Na een povere seizoensstart zorgden upgrades ervoor dat de formatie een van de belangrijkste uitdagers van Red Bull Racing werd. Het was Lando Norris die de kar trok voor de renstal uit Woking met in totaal zeven podiumplaatsen en ruim twee keer zoveel punten als teamgenoot Oscar Piastri. Toch overheerst binnen McLaren het gevoel dat de klus nog niet geklaard is, zo verwacht teambaas Andrea Stella dat het beste nog moet komen. Toch moet het dan op verschillende fronten beter. Zo ziet de Italiaanse teambaas dat de prestaties van Norris nog wel wat consistenter kunnen.

"Als je met kampioenen te maken hebt en in professionele sport op zo'n hoog niveau moet presteren, dan moet je heel holistisch naar kansen kijken. Ik denk dat dingen ook met elkaar verbonden zijn, zoals de fysieke staat met de mentale staat, wat weer verbonden is met het algemene welzijn en de integratie in het team. Deze dingen spelen heel sterk bij Lando", zegt Stella. "De sport is zo competitief dat je consistent top moet presteren. Dat is wat het verschil maakt. Het draait niet zozeer om het maximale potentieel en dat geldt zeker voor Lando, want we hebben bijna nog niet gezien hoe goed hij eigenlijk is. Soms verrast hij ons met de prestaties die hij neerzet. Denk aan de pole-position in de sprint in Brazilië, nadat hij twee, drie tienden verloor in de eerste sector. Hoe heeft hij in de resterende vijf bochten alsnog pole gepakt? Dat was gewoon geweldig. Maar consistent deze prestaties leveren is wat het verschil maakt. Ik denk dat Max [Verstappen] een nieuwe standaard neerzet wat betreft hoe consistent je goed kan presteren."

Eerste zege "belangrijkste" voor Norris

Daarmee verwijst Stella naar de negentien zeges en 21 podiumplaatsen die Verstappen in 2023 behaalde in 22 Grands Prix. Anderzijds heeft Norris twee ongewilde records in handen, namelijk voor meeste podiumplaatsen (13) en meeste punten (688) zonder ooit een F1-zege te boeken. Wel kwam hij inmiddels enkele keren dichtbij, maar de zelfkritische Brit staat nog altijd droog. "De eerste zege is denk ik altijd de belangrijkste, nietwaar?", antwoordt Stella op de vraag of Norris relaxter wordt zodra hij een zege boekt. "Want het levert zelfvertrouwen op, waardoor andere dingen iets makkelijker gaan. De reden waarom het tot dusver echter nog niet mogelijk was, was omdat we Lando niet de omstandigheden gaven om consistent voor zeges te strijden. Dus zodra Lando zijn eerste race wint, wordt dat een prachtig moment. Hij is er klaar voor. Het is eerder of wij er klaar voor zijn en hem een auto geven waarmee hij de kansen kan grijpen."

Teamgenoot Piastri scoorde in zijn debuutseizoen wel meteen een F1-zege in de sprintrace in Qatar. Levert het Stella dan kopzorgen op als de Australiër eerder zijn eerste Grand Prix-zege boekt dan Norris? "Dat zou mij geen kopzorgen opleveren, daar kijk ik eerder naar uit. Na wat we vorig jaar met Red Bull zagen, waarbij ze weinig overlieten voor de rest, zou dat een ongelofelijk resultaat zijn", aldus Stella. "Als we een overwinning scoren met Oscar, dan zou dat enorm emotioneel zijn en dat geldt ook voor Lando, want het houdt in dat we een auto hebben die races kan winnen. Als ik voor een seconde in Lando's hoofd kan kruipen, denk ik dat ik zou erkennen hoe eerlijk hij is als topsporter. Hij is heel eerlijk en hij zou zichzelf afvragen wat hij beter moet doen om hetzelfde te kunnen presteren als Oscar."