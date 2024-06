De F1-bolides van het team uit Woking excelleerden de voorbije jaren in snelle bochten. Dit jaar is er vooral aandacht geweest voor de snelheid in langzame secties. Met de updates in Miami is op dit vlak een grote stap gezet. De voornaamste vraag is in hoeverre dit ten koste gegaan is van de prestaties in snelle delen. Daarom zijn er wat vraagtekens over de vorm waarin de Britse renstal komend weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya zal steken. “Ik denk dat we nog steeds vertrouwen kunnen hebben”, zegt Oscar Piastri. “Ik wil niet beweren dat we zwak zijn in snelle delen, het is gewoon zo dat anderen ons wat hebben bijgehaald. Ik heb er behoorlijk wat vertrouwen in dat we ergens vooraan zullen staan. Red Bull zal wat sterker zijn dan de voorbije races, maar ik denk dat wij meedoen in de strijd.”

Geheime antwoorden

McLaren zette met de updates uit Miami een grote stap voorwaarts, maar had in eerste instantie geen idee waarom die sprong groter was dan verwacht. Teambaas Andrea Stella zegt dat er nu duidelijkheid is, maar weigert daar verder op in te gaan om de concurrentie niet wijzer te maken: “We beginnen te begrijpen dat een aantal dingen waar we aan gewerkt hebben een belangrijke rol hebben gespeeld in het behalen van tijdwinst, met name in langzame bochten”, zegt hij. “Dat is informatie die we niet per se willen delen, want we willen niet dat de concurrentie ook naar die aspecten gaat kijken. Het is voor ons belangrijk dat een deel van het werk van de afgelopen maand zich lijkt uit te betalen. We zijn nog niet aan het einde van deze ontwikkelingsroute. Er zit nog wat meer in het vat. Daar concentreren we ons op bij de updates voor de rest van het seizoen en de auto van 2025.”

Titelkandidaat

Feest bij McLaren na de tweede plaats van Oscar Piastri in Monaco. Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren heeft in de afgelopen drie races de meeste punten verzameld. Piastri en Lando Norris kwamen tot 116 punten, Red Bull tot 106 en Ferrari scoorde 101 punten. Met de huidige vorm valt meer succes niet uit te sluiten. Piastri durft zelfs te spreken van titelkandidaten: “Het wordt zwaar, absoluut, maar ik denk dat we meedoen. We zijn de laatste paar weekends zeer constant geweest. En ook al waren het behoorlijk verschillende circuits, we waren overal sterk. We moeten nog wat dingen verbeteren, maar dat komt vanzelf als je strijdt om de titels. Het wordt heel erg lastig en Red Bull heeft natuurlijk een voorsprong genomen. Ik weet niet hoe ver we nu achter Ferrari staan, maar we doen zeker mee. We hebben wel een zeer goed tweede deel van het seizoen nodig om het te realiseren.”