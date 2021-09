McLaren verzet zich tegen triple-headers en meer F1-races in 2022

Na forse kritiek in het verleden werden triple-headers in de ban gedaan, maar door corona greep de Formule 1 toch weer de kans om drie races in drie weekenden te houden. Op de kalender voor 2021 staan er ook drie, waarvan de tweede dit weekend in Monza tot een eind komt. De meeste teams werken de triple-headers met tegenzin af en enkele notabelen uit de Formule 1 hebben gewaarschuwd dat het doordrukken van dit soort reeksen gevolgen kan hebben voor het personeel.

Formule 1-teams krijgen binnenkort de conceptkalender voor 2022 te zien. Aanvankelijk stonden er in 2021 maar liefst 23 races op het programma. Door reisbeperkingen is dat aantal nu gezakt tot 22 races, al hangen er nog altijd vraagtekens rond enkele races. De verwachting is dat de Formule 1 volgend jaar weer triple-headers in het schema gaat verwerken en dat is een schop tegen het zere been van bijvoorbeeld McLaren F1-teambaas Andreas Seidl.

“Het belangrijkste is wat mij betreft dat we het schema niet verder uitbreiden, dat we niet elk jaar meer races krijgen”, aldus Seidl. “Wat we nu hebben is al een grote last voor onze mensen. Dan is er nog een ander onderwerp en dat zijn de triple-headers. Daar moeten we helemaal vanaf, ook om de last op ons personeel te verminderen. De kalender moet ook kunnen zonder dat we triple-headers moeten doen, dat is mijn mening.”

Haas-teambaas Guenther Steiner voerde vorige week al een gesprek met F1-baas Stefano Domenicali over de kalender en heeft er vertrouwen in dat triple-headers niet de norm gaan worden. “Ik heb hem hier al een paar keer over gesproken en hij is het ermee eens dat we meer double-headers hebben in plaats van triple-headers en losse races”, aldus Steiner. “Ik heb de kalender nog niet gezien, dat is nog niet het enige waar we rekening mee moeten houden. De gastheren van de races moeten ook tevredengesteld worden. Over het algemeen weet iedereen dat triple-headers heel veeleisend zijn voor het personeel, dat voel je nu ook weer. Dit is de derde race op rij en het is best zwaar. Tot we de kalender krijgen weet ik niet wat er gaat gebeuren, maar het doel is zeker om zo weinig mogelijk triple-headers te hebben. Het moet in de F1 niet de standaard worden.”