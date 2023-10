McLaren begon het Formule 1-seizoen 2023 niet geweldig, maar kwam sterk terug nadat het tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een goede upgrade op de proppen kwam. De stijgende lijn heeft ervoor gezorgd dat het Britse raceteam momenteel geregeld voor het podium vecht en de grootste uitdager is van Red Bull Racing. In Japan werd een dubbel podium gehaald, achter Max Verstappen.

Ondanks de sterke vorm zegt teambaas Andrea Stella dat de renstal op dit moment nog niet half bereikt heeft wat het wil bereiken met de aerodynamica van de auto. Dit betekent dat er nog genoeg ruimte is om in 2024 een grote sprong te maken, vooral omdat de nieuwe auto voor het eerst in de hypermoderne nieuwe windtunnel van McLaren gebouwd wordt. Stella blijft wel voorzichtig over het boeken van vooruitgang voor volgend jaar. Hij is zich er vooral van bewust dat Mercedes het in zich heeft om terug te slaan, aangezien zij van plan zijn het met de W15 compleet anders aan te pakken.

"De ontwikkeling die we nu op de auto voor volgend jaar zien, is bemoedigend", blikt de McLaren-chef vooruit op 2024. "Tegelijkertijd denk ik dat iedereen dit heeft, want we zien nu de concepten duidelijk worden. We hebben geen idee of we ons sneller ontwikkelen dan andere teams en vooral niet of we sneller ontwikkelen dan Red Bull. Laten we niet vergeten dat ook Mercedes nu weet waar het aan moet werken. Ik vermoed dat ze sterk terugkomen. Op dit moment kun je niet zeggen wat de pikorde gaat zijn, dat zien we volgend jaar wel. Ik denk wel dat dingen kunnen evolueren."

De Italiaan geeft toe dat de vooruitgang dit jaar beter was dan verwacht, maar dat het behalen van doelstellingen hem uiteindelijk weinig zegt. "Ik focus me op het proces", vervolgt hij. "Je kunt doelen hebben en zeggen: 'Dit zijn de doelen met het oogpunt op resultaten', maar in werkelijkheid neem je het daar niet tegen op. Je werkt op het snelste en meest redelijke tempo dat met de ontwikkeling kan worden aangehouden. Als je te snel gaat, kun je overhaast te werk gaan, een kortere weg nemen en zaken brengen die niet werken. Als we naar het seizoen kijken dan liggen we iets voor op wat we verwacht hadden. Zelfs met de meest optimistische voorspelling."