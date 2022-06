McLaren verwacht budgetplafond dit jaar te overschrijden

Formule 1-teams mogen in het seizoen 2022 maximaal 141,2 miljoen Amerikaanse dollar uitgeven. Dat wordt echter lastig, zo stelt Andreas Seidl. “Het plan aan het begin van dit jaar was om als team op de limiet te opereren, maar door alle onverwachte kosten gaat dat niet meer lukken”, vertelt de McLaren-teambaas in gesprek met Motorsport.com.

“Je hebt je vaste kosten die je niet meer kan veranderen, zoals de kosten voor het personeel. Maar met deze enorme en onverwachte prijsstijgingen, vooral op het gebied van het vrachtverkeer en de energierekeningen, bevinden we ons in dezelfde positie als sommige andere teams dat we dit jaar niet binnen de limiet kunnen blijven”, legt Seidl uit.

De teams zijn al in gesprek met de FIA en de Formule 1 over het probleem. Seidl hoopt dat alle partijen een goede oplossing kunnen vinden, maar benadrukt het budgetplafond an sich een goede regel te vinden. “Het belangrijkste is dat we, in het belang van de sport, voor iedereen een goede oplossing vinden. Ik vind het namelijk wel van cruciaal belang dat het principe van een budgetplafond niet verwatert”, vertelt de Duitser. “Ik ben zeker blij met de komst van het budgetplafond. Het was noodzakelijk voor de sport in het algemeen, maar ook voor ons als team om op een duurzame manier mee te doen aan de F1 en om toch competitief te zijn.”

“Het is duidelijk dat, zeker onder de huidige omstandigheden, de ontwikkeling van de auto momenteel enorm wordt beïnvloed door het budgetplafond. Al is dat voor iedereen hetzelfde”, vervolgt Seidl. Welke straf er op het overschrijden van de uitgavenlimiet staat, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat een team dat méér dan vijf procent van het toegestane bedrag besteedt zwaarder wordt bestraft dan een overtreder die binnen dit percentage blijft. “Maar ik focus me niet op een bepaald punt, ik probeer gewoon een oplossing te vinden die voor iedereen werkt”, reageert Seidl daarop tot besluit.