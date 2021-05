De Australiër heeft na een moeizaam weekend in Imola ook een lastig weekend in Portimao. Hij slaagt er niet in om teamgenoot Lando Norris bij te benen. Het contrast tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal was echter wel heel groot. Ricciardo werd in Q1 uitgeschakeld, hij start zondag vanaf de zestiende startplek. Hij noemde het "de ergste nachtmerrie". Lando Norris schopte het tot Q3 en eindigde als zevende. Voor McLaren is duidelijk waar de achterstand van Ricciardo vandaan komt.

“Het gaat om kleine dingetjes die uitvergroot worden als er weinig grip is”, zei Seidl. “Dat hebben we hier, maar het is ook wat we tegenkwamen op de opdrogende baan in Imola. We hebben het in de vrijdagtrainingen gezien, het gat is zeker niet zo groot ten opzichte van Lando. Hij probeerde een ronde te rijden en het is niet eenvoudig om dat hier te doen, zeker als het druk is op de baan. Dat heeft te maken met de wind, maar ook met het lage gripniveau van de baan. We moeten kalm blijven, dit analyseren en er weer van leren.”

Ricciardo heeft naar eigen zeggen nog tijd nodig om te wennen aan de sterke en zwakke punten van het McLaren-pakket. Ook stelt hij dat oude gebruiken niet van toepassing zijn om sneller te worden in de McLaren. Zo heeft het meenemen van snelheid naar de apex geen zin omdat de wagen dan alleen maar meer begint te glijden. “Ik probeer de sterke punten van de auto beter te gebruiken, maar ook de zwakke punten te ontwijken. Er zijn zaken die ik normaal deed, maar die nu niet werken. Het is zaak om m’n stijl te verfijnen en dan gaat het eigenlijk over alle aspecten. Maar het is zeker anders. Uiteindelijk is elke F1-wagen anders en moet ik zorgen dat ik me aanpas.”

In de toekomst hoopt Ricciardo dat de McLaren een beetje aangepast kan worden zodat de wagen beter bij hem past, maar op dit moment wil hij daar niet om vragen. “Ik kan feedback geven en vertellen hoe we de wagen beter kunnen maken. Maar het is natuurlijk ook zoals het is. Ik moet me gewoon aanpassen. Het werd gedurende het weekend steeds beter, op vrijdag hebben we een stap gezet. De kwalificatie gaf geen realistisch beeld van de rest van het weekend. Dat maakt het wel heel teleurstellend.”

VIDEO: De zaterdag op Portimao wordt besproken in de nieuwe F1-update