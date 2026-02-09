McLaren: "Nog veel te winnen qua motor en actieve aerodynamica"

Lando Norris en Oscar Piastri reden gedurende de shakedown op het circuit van Barcelona in totaal 291 ronden voor McLaren. Daarmee hebben de coureurs veel en belangrijke data verzameld voor hun werkgever. "Het waren drie heel nuttige dagen", reageert McLaren-teambaas Andrea Stella. "We hebben een grote hoeveelheid data kunnen verzamelen en zijn begonnen met uitvinden hoe de nieuwe generatie auto's zich in werkelijkheid op de baan gedraagt, in plaats van alleen in de simulator."

Stella vertelt dat het gedrag van de nieuwe MCL40 op de baan overeenkomt met de simulaties. "Wat we op het circuit hebben gezien, was in lijn met de verwachtingen en vooral met de simulaties", vervolgt de Italiaan tevreden. "Wat duidelijk naar voren is gekomen, is dat de leercurve voor iedereen – voor zowel coureurs als teams – heel steil is. Dat betekent dat je elke ronde iets nuttigs leert op het gebied van prestaties."

"Het was ook logisch om een dergelijk scenario te verwachten, aangezien deze auto’s volledig nieuw zijn. We weten dat de huidige MCL40 een goed uitgangspunt is, maar nu moeten we hard werken om de auto te ontwikkelen en te verbeteren", aldus Stella. Hij noemt twee grote verbeterpunten: "Het zijn weliswaar nog heel voorzichtige aanwijzingen, maar ik denk dat er veel ruimte voor verbetering ligt op het gebied van het begrijpen van de power unit en alle opties die voor de coureurs beschikbaar zijn", doelt Stella op het inzetten van het elektrisch vermogen. "Daarnaast valt er nog veel te winnen qua gebruik van de actieve aerodynamica, met de afwisseling tussen bochten en rechte stukken."

"Dat gezegd hebbende, is het duidelijk dat deze generatie auto's zich nog in een heel vroeg stadium van de ontwikkeling bevindt", zegt Stella. De huidige situatie is volgens hem niet te vergelijken met 2022, toen de grondeffectauto’s werden geïntroduceerd. "Vier jaar geleden zaten we in een andere situatie omdat toen de power unit en de banden in feite onveranderd waren gebleven ten opzichte van het jaar ervoor."