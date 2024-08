McLaren waarschuwt na eclatante zege: "Er komt nog meer aan"

Dat McLaren de laatste maanden stappen maakt was al langer duidelijk. Waar Max Verstappen aan het begin van het seizoen tijdens de Grand Prix van Bahrein nog met 48 seconden voorsprong op Lando Norris over de finish kwam, daar was dat verschil in Zandvoort zondag dus niet alleen helemaal weggepoetst, maar zelfs omgezet in een voorsprong voor Norris van bijna 23 seconden.

De twee circuits en Grands Prix zijn uiteraard niet met elkaar te vergelijken, maar dat Red Bull iets niet goed doet de laatste maanden en McLaren juist wel, is duidelijk. Toch is ook McLaren-teambaas Andrea Stella verbaast door het enorme verschil, zeker op een circuit als Zandvoort. "Ik zou zeggen dat dit [resultaat] onverwachts is, maar onverwachts in de positieve zin", zei de Italiaan tegen F1TV. "Weet je, we hadden nooit gedacht dat we in Zandvoort, dat in het verleden een lastig circuit voor ons was, zo'n sterke prestatie konden neerzetten in de kwalificatie en dat bevestigd zien in de race."

Andrea Stella, teambaas McLaren F1 Team Foto door: Francois Tremblay

"Ik ben heel blij voor het team en heel blij voor Lando zelf", vervolgde Stella. "Ik denk dat hij heeft bewezen hoe competitief hij kan zijn. Het is een beetje jammer voor Oscar [Piastri, die vierde werd] want hij had het in zich om deel uit te maken van het podium. Maar helaas kwam hij vast te zitten achter Charles Leclerc en konden we niets doen."

McLaren was met een flink upgradepakket naar Zandvoort gekomen, maar of de prestatie van Norris alleen aan die nieuwe onderdelen lag, kon Stella niet zeggen. "Nou, het verschil dat we dit weekend hebben gezien, is groter dan wat de upgrades kunnen doen. Ik denk dat dit toch gewoon een circuit is dat erg goed bij onze auto lijkt te passen. Natuurlijk hebben de upgrades wat extra's gebracht, maar ik wil niet zeggen dat die upgrades enkel en alleen verantwoordelijk waren voor onze prestatie hier."

Op jacht naar Red Bull

De manier waarop Norris dit raceweekend won is hard aangekomen bij Red Bull. Het team uit Milton Keynes leidt weliswaar nog het constructeurskampioenschap, maar het verschil is na vandaag nog maar dertig punten (434 om 404 punten). En dat biedt perspectief, zag ook Stella. "Er komen nog meer projecten [upgrades] aan voor de komende races en dat maakt het laatste deel van het seizoen spannend. Laten we zeggen dat we erin blijven geloven. Zij [Red Bull] zijn een dominant team en ze weten heel goed wat ze doen. Het zal niet gemakkelijk worden, maar we zijn vastbesloten."