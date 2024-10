McLaren vangt bot bij verzoek tot herziening tijdstraf Norris

Donderdagavond lokale tijd in Mexico kwam naar buiten dat McLaren besloten had om gebruik te maken van het recht om een herziening aan te vragen - het zogenaamde right of review. Dat deed het team naar aanleiding van de tijdstraf van vijf seconden die Lando Norris afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten had gekregen voor ‘leaving the track and gaining an advantage’, toen hij in de slotfase Max Verstappen buiten de baan inhaalde voor de derde plek. Doordat het verschil tussen Norris en Verstappen aan de eindstreep 4,1 seconden bedroeg, zakte de Brit naar de vierde plek in de race-uitslag en mocht de Nederlander alsnog naar het podium.

McLaren-teambaas Andrea Stella liet kort na de race in Austin weten dat de zaak wat hem betreft gesloten was, ook omdat het volgens hem toch geen zin had om een herziening van de beslissing aan te vragen. Maar donderdag deed het team dit dus toch. Voordat een zaak opnieuw inhoudelijk behandeld wordt - door dezelfde stewards die het besluit in eerste instantie hebben genomen - moet degene die het verzoek indient, eerst ‘significant en relevant nieuw bewijs’ overleggen dat niet beschikbaar was op het moment dat de eerste uitspraak werd gedaan. Om dat te bepalen was voor vrijdag om 14.30 lokale tijd in Mexico een videoconferentie belegd, waarbij naast de stewards die afgelopen weekend dienst hadden bij de Amerikaanse Grand Prix, ook vertegenwoordigers van McLaren en Red Bull Racing aanwezig waren.

De hamvraag was met wat voor nieuw bewijsmateriaal McLaren op de proppen zou komen. Het bleek het document te betreffen waarin de stewards hun beslissing - de tijdstraf - bekendmaakten. Volgens het team zou dit document een statement bevatten dat niet correct zou zijn en bewijzen dat er aantoonbaar een fout is gemaakt door de stewards. Het gaat hierbij om de woorden: "Auto 4 haalde Auto 1 aan de buitenkant in, maar zat niet naast Auto 1 bij de apex." Volgens McLaren is dit statement foutief, omdat McLaren zou hebben aangetoond dat Norris Verstappen “bij de remzone” al had ingehaald en bij de apex dus vóór de Red Bull zat.

In de ogen van McLaren is deze 'fout' significant en relevant nieuw bewijs dat nog niet beschikbaar was op het moment dat de beslissing werd genomen - een vrij bijzondere gedachtengang, zo vonden ook de stewards. Een herziening wordt immers aangevraagd om een mogelijke fout recht te zetten. Het nieuwe bewijs dat wordt aangedragen, moet laten zien dat er een fout gemaakt is en kan derhalve niet de fout zelf zijn.

Vrijdagavond Mexicaanse tijd, diep in de nacht Nederlandse tijd, maakten de stewards dan ook bekend dat er geen sprake was van relevant, nieuw bewijs en dat zij om die reden het verzoek van McLaren hebben moeten afwijzen. Daarmee wordt de zaak dus niet opnieuw inhoudelijk behandeld en blijft de tijdstraf die Norris heeft gekregen staan en de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix dus ongewijzigd.

McLaren maakte tijdens de videoconferentie de kanttekening dat er eigenlijk een andere manier zou moeten zijn om bezwaar te maken tegen een beslissing die tijdens de race is genomen - een protest indienen is op dat moment niet mogelijk. Ook de stewards, die onafhankelijk opereren, zagen nog wel verbeterpunten voor de procedure en deelden mee deze onder de aandacht van de FIA te hebben gebracht.