McLaren onthult upgrade met gewaagde F1-sidepods in Singapore

Na een uitgebreid pakket met upgrades dat in Oostenrijk en Hongarije werd geïntroduceerd, heeft McLaren in Singapore de volgende evolutie voor de MCL60 meegenomen. Het voornaamste doel van de nieuwe onderdelen is om de prestaties van de bolide in langzame bochten te verbeteren. De renstal uit Woking heeft de bolide op diverse plekken aangepakt, waarbij de sidepods het meest in het oog springen.

De nieuwe sidepods zijn een gewaagde doorontwikkeling van de weg die McLaren met de vorige upgrades insloeg. Allereerst is de vorm en de grootte van de inlaten aangepast, maar het opvallendste kenmerk is de diepe 'glijbaan' aan de bovenkant van het bodywork. Zo'n oplossing is ook te zien bij onder meer Aston Martin. Ondanks de aanwezigheid van de diepe kloof aan de bovenkant van de sidepod is McLaren er toch in geslaagd om de forse undercut te behouden om de lucht zo richting de achterkant van de auto te leiden.

De zogenaamde glijbaan aan de bovenkant van de sidepods is duidelijk te zien op de MCL60. Foto: Jon Noble

De veranderingen aan de sidepods vallen samen met een revisie van de motorkap. Het doel van deze veranderingen is om de luchtstromen beter te sturen, zodat de vloer meer downforce kan produceren. Ook de vloer zelf is aangepast met nieuwe hekken aan de voorkant, aangepaste vloerranden en een andere vorm van de diffuser. Al deze wijzigingen zijn erop gericht om meer downforce te genereren.

De voorvleugel met aangepaste vormgeving van de endplates op de McLaren MCL60. Foto: Jon Noble

De veranderingen aan de McLaren MCL60 gaan echter verder dan de sidepods, vloer en motorkap. Zo heeft de Britse formatie ook een aangepaste geometrie voor de endplates van zowel de voor- als achtervleugel meegenomen naar Singapore, evenals nieuwe aerodynamische onderdelen rond de halo en een nieuwe vormgeving van de beam wing. Deze aanpassingen zijn gedaan wegens de lay-out van het Marina Bay Street Circuit, waar de auto's veel downforce nodig hebben. De MCL60 is ook voorzien van een aangepaste topring op de achterwielophanging, die in combinatie met een nieuwe geometrie van de remleidingen voor betere prestaties aan de achterkant van de auto zorgt.

Lando Norris is in Singapore de enige McLaren-coureur die over het gehele upgradepakket kan beschikken, teamgenoot Oscar Piastri moet het stellen met enkele nieuwe onderdelen, al krijgt hij volgende week in Japan wel het volledige pakket. In de aanloop naar de race in de Aziatische stadstaat verklaarde Norris al dat de upgrade vooral de prestaties in langzame bochten moet verbeteren. "Sinds Oostenrijk is dit het ding waarvan we denken dat het ons het meeste vooruit gaat helpen", vertelde hij. "Het team heeft hard gewerkt om het hier op een van de auto's te krijgen, in Japan hebben we de rest ook. Het zijn dus spannende weekenden."