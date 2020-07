McLaren mikt op stap vooruit met updates voor Silverstone

McLaren begon veelbelovend aan het Formule 1-seizoen 2020 met een derde plaats van Lando Norris in de Grand Prix van Oostenrijk. De Brit finishte als vierde, maar schoof een plek naar voren doordat hij zich met een ultieme laatste inspanning binnen vijf tellen van Lewis Hamilton, die een tijdstraf te pakken had, wist te rijden. De goede vorm van het team uit Woking werd onderstreept door Carlos Sainz, die vijfde werd in de seizoensopener. En ook tijdens het tweede raceweekend in Oostenrijk was McLaren het beste team in het middenveld.

Afgelopen weekend in Hongarije kwam McLaren niet in het stuk voor, maar dat had vooral te maken met een slechte start van Norris en drukte in de pitstraat tijdens de eerste pitstop van Sainz, zo legt teambaas Andreas Seidl tijdens een Zoom-sessie met onder andere Motorsport.com uit. “De hoop op goede punten was na de eerste ronden eigenlijk al vervlogen”, vertelt de Duitser. “Lando zei na de race dat hij zijn start had verprutst. Hij kreeg te veel wielspin en viel daardoor in de eerste ronde terug naar de veertiende of vijftiende plaats, waarmee zijn race zo goed als voorbij was. Carlos kwam tegelijk met veel anderen naar de pits en had de pech dat er na zijn pitstop een trein van vijf of zes auto’s aankwam, waardoor we hem niet weg konden sturen van zijn pitpositie. Hij verloor daar veel plekken mee, wat erg jammer was want we hadden de snelheid om met de Ferrari’s, Renaults en Racing Points te vechten. Om uiteindelijk maar één punt over te houden aan deze race, is natuurlijk teleurstellend.”

Daniel Ricciardo deelde na de race in Hongarije mee dat Renault dit keer sneller was dan McLaren. Seidl reageert: “Volgens mij hadden we zeker wel de snelheid om met Renault te kunnen vechten. Maar in Hongarije is het zo dat zodra je je positie op de baan verliest en vast komt te zitten in verkeer, zoals bij onze beide auto’s de hele race het geval was, je niet hetzelfde plaatje krijgt wat betreft je pace als wanneer je in vrije lucht rijdt. Als je in Hongarije in verkeer terecht komt, gaan je banden eraan en behaal je niet langer het resultaat dat bij je snelheid hoort. Maar we zaten ondanks alles wel in de mix, wat bemoedigend is.”

"We hebben dit jaar in elk geval een goede stap gezet met de auto. Het is nu zaak dat we ons op onszelf blijven focussen en met updates voor de auto komen, wat we van plan zijn voor Silverstone”, aldus Seidl. Gevraagd naar wat het team vooral wil verbeteren met de updates voor de volgende race, zei hij: “We komen vanaf nu regelmatig met kleinere en grotere updates voor de auto, vooral voor de aerodynamica. Dat is wat we ook voor Silverstone proberen, simpelweg om een volgende stap te kunnen zetten op het gebied van performance.”