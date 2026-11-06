Formule 1 GP van Brazilië

McLaren-update ‘aangename verrassing’, maar blijft die in Brazilië op de auto?

Lando Norris was de snelste in de eerste vrije training in Sao Paulo en zei dat McLarens nieuwste pakket "lijkt te hebben gebracht wat we hoopten" bij het wegvijlen van enkele scherpe kantjes van de MCL40

Stuart Codling

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 21:56

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Na een van de meest turbulente titelverdedigingen in het wereldkampioenschap sinds Jenson Button in 2010 gaf Lando Norris de nieuwste reeks upgrades aan de McLaren-auto op vrijdag van de GP van São Paulo voorzichtig een duim omhoog. Norris was de snelste in de eerste vrije training, met 0,082 seconde voorsprong op Kimi Antonelli van Mercedes, en behoorde qua gemiddeld tempo tijdens zijn longruns in VT2 tot de snelsten.

"VT1 was zeker een kleine verrassing, een aangename verrassing", zei Norris.

"In VT2 leken we het volgens mij iets moeilijker te hebben vergeleken met de Mercedes, eigenlijk op elke ronde twee tienden eraf. Maar ten opzichte van enkele anderen lijken we er volgens mij best goed voor te staan.

"De upgrades, ook al had ik eerst de ene helft en daarna de andere helft, en gaan we morgen alles samenbrengen, lijken volgens mij ook te hebben gebracht waar we op hoopten. Dus ik denk dat het een goede dag is geweest wat betreft het afwerken van het runplan en ook een goede dag voor de relatieve performance."

De feedback van beide racecoureurs dit seizoen is gericht geweest op hoeveel inspanning er nodig is om een snelle ronde uit de MCL40 te persen: het is een auto die echt bij de lurven moet worden gepakt. Dat werkt niet alleen tegen het bereiken van de consistentie die nodig is om goed te kwalificeren en te racen, gezien de gevoeligheid van de banden voor pieken in de oppervlaktetemperaturen die door glijden worden veroorzaakt, het heeft ook een wig gedreven tussen de twee coureurs.

Piastri is, zoals teambaas Andrea Stella herhaaldelijk heeft benadrukt, een coureur die opbloeit door gedurende een weekend op te bouwen. Dat vereist een consistentie die de auto niet kan leveren. Norris is flexibeler, maar zelfs hij heeft moeite gehad om een compleet weekend bij elkaar te krijgen; in Mexico zei hij bijvoorbeeld dat de auto op zondag het tempo had om te winnen. Zijn probleem was dat de auto op zaterdag niet het tempo had waarmee hij zich hoger dan de zesde plaats kon kwalificeren.

McLaren heeft tijdens dit drieluik van drie opeenvolgende races gefaseerd een omvangrijke update geïntroduceerd, met een nieuwe geometrie van de voorwielophanging en aangepaste diffuser-elementen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Daar is nu verdere aerodynamische verfijning bij gekomen, met als belangrijkste element een nieuwe voorvleugel waarbij alle drie de elementen een ander profiel hebben gekregen en de hele constructie via het middelste element aan de neus is bevestigd in plaats van via het voorste. Elders zijn er aanpassingen gedaan aan de achtervleugel en de beam wing aan de basis daarvan, samen met de vloer.

Al deze onderdelen werden begin september goedgekeurd, voordat het ontwerpteam de volledige focus verlegde naar het autoproject voor 2027. De algemene focus van de update lag erop de auto iets voorspelbaarder te maken onder het remmen, de rijdbaarheid iets te verbeteren en tegelijk het algehele prestatieplafond iets te verhogen.

De opnieuw ontworpen voorvleugel is het meest in het oog springende onderdeel van het nieuwe upgradepakket, hier te zien met flo-viz-verf aangebracht tijdens de training

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Een deel van de weerbarstigheid van de auto is ‘ingebakken’ en kan niet worden gladgestreken met aerodynamische aanpassingen: om er zekerder van te zijn dat de enigszins ambitieuze verlaagde gewichtslimiet voor deze nieuwe generatie auto’s zou worden gehaald, koos McLaren voor een compacte auto met de kortst mogelijke wielbasis. Maar dit ging ten koste van de stabiliteit en legde bovendien inherente aerodynamische beperkingen op wat betreft het vloeroppervlak vóór de achterwielen.

"Je zoekt altijd de limiet op, dus zodra iets misschien een beetje comfortabeler aanvoelt, push je automatisch door tot je de limiet weer vindt", zei Norris.

"Uiteindelijk zijn de upgrades er om rondetijd en performance te brengen. Ze zijn niet alleen bedoeld om het rijgedrag te verbeteren. Een perfecte upgrade is er een die rondetijd brengt en tegelijk een verbetering van het rijgedrag oplevert, zeker gezien hoe lastig de auto is geweest.

"Ik zou zeggen dat er misschien een kleine stap in de goede richting is, omdat de auto net iets eenvoudiger te rijden lijkt, maar ik denk niet dat we dingen ooit op basis van slechts één circuit kunnen beoordelen. Maar tot nu toe leken de zaken vandaag iets eenvoudiger, en dat is positief."

Hoewel Norris verwacht zaterdag met het volledige pakket te rijden, nadat hij vrijdag een mix van onderdelen had geëvalueerd terwijl Leonardo Fornaroli het grootste deel van de tests met de aero-rakes deed tijdens zijn verplichte ‘rookierun’ in VT1, is dat niet 100 procent zeker, ook al was het team optimistisch.

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"Ik denk dat de upgrades lijken te leveren wat we verwachtten, en meer kun je niet vragen", zei racedirecteur Randy Singh.

"En Leo [Fornaroli] heeft in VT1 goed werk voor ons gedaan door echt met enkele aero-rakes te rijden en ons te helpen ze in detail te testen.

"We nemen vanavond de definitieve beslissing, maar alle data tot nu toe zien er goed uit. Maar we zullen ons huiswerk doen en ook alle data uit VT2 controleren. Maar ja, ik denk dat waarschijnlijk alle upgrades erop blijven."

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