McLaren: Twijfels over toekomst O’Ward zijn ongefundeerd

Afgelopen december mocht Pato O'Ward voor het eerst proeven aan een Formule 1-auto tijdens de rookietest in Abu Dhabi. Daar mocht hij instappen in de McLaren MCL35M, een kans die hij verdiende door namens Arrow McLaren SP voor het eerst een IndyCar-race te winnen. O’Ward maakte een goede indruk in die test en zelf maakte hij geen geheim van zijn ambitie om binnen twee jaar de overstap naar de F1 te wagen. McLaren kondigde vorige week echter aan dat IndyCar-talent Colton Herta dit jaar een testprogramma gaat afwerken voor het team. Daardoor zijn er twijfels ontstaan over de toekomst van O’Ward, die zelf al zei dat er scenario’s denkbaar zijn waarin hij overstapt naar een ander team.

Die geruchten over de toekomst van O’Ward zijn intern al besproken, vertelde McLaren IndyCar-teambaas Taylor Kiel al. De positie van de 23-jarige coureur binnen het team is ook niet veranderd, antwoordt McLaren CEO Zak Brown op een vraag van Motorsport.com. “We willen dat Pato voor 100 procent gefocust is op IndyCar. We denken dat we dit jaar kans maken op het kampioenschap, zijn status is onveranderd”, zegt Brown. “Hij heeft een meerjarig contract bij ons. Ik weet dat er veel geluiden zijn, maar dat zijn ongefundeerde geluiden. We willen gewoon dat hij zich focust. Hij heeft natuurlijk zijn rookietestdag gedaan en daarin deed hij het uitstekend. Ik denk dat we nog niet hebben vastgesteld hoe ons F1-testprogramma eruit gaat zien.”

De deal tussen Herta en McLaren kwam tot stand nadat het sportieve reglement van de Formule 1 ietwat is aangepast. Hierdoor mogen teams onbeperkt tests uitvoeren met de auto’s van vorig jaar. Voor Herta wordt dus een programma opgetuigd, maar McLaren F1-teambaas Andreas Seidl zegt dat de plannen nog niet rond zijn. “Dit jaar hebben wij voor het eerst de kans om met een auto van vorig jaar te testen. We zijn de details van het programma nog aan het afronden wat betreft locaties, de momenten en dergelijke”, aldus Seidl. “Maar het plan is duidelijk: we willen Colton enkele testdagen geven in deze auto en hem de kans geven in een F1-auto te rijden, terwijl hij tegelijkertijd kan laten zien waar hij toe in staat is. Daar kijken wij naar uit. Hij is een geweldig talent, vanaf daar kijken we dan verder.”

McLaren is dit jaar ook voor het eerst verplicht om twee keer een nieuwkomer in te zetten tijdens een eerste vrije training. Wanneer het team uit Woking dit doet en welke coureur daarvoor wordt ingezet, is op dit moment nog niet bekend.