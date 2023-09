McLaren maakte recentelijk een einde aan een langdurige deal voor het gebruik van de Toyota-windtunnel in Keulen, nu het Formule 1-team haar eigen nieuwe faciliteit in Woking in gebruik heeft genomen. Dit betekent echter niet het einde van de samenwerking tussen beide grootmachten. Sterker nog: er lijkt sprake van een nauwere en intensievere partnership. Het eerste bewijs daarvan kwam tijdens de Grand Prix van Japan van vorig weekend, waar McLaren aankondigde dat Toyota-junior Ryo Hirakawa in 2024 een van de reservecoureurs van het F1-team wordt. Als onderdeel van de deal gaat de Japanner uren maken in de simulator van McLaren en een aantal testsessies met de auto uit 2021 uitvoeren.

De aanstelling van Hirakawa is opmerkelijk, aangezien hij nooit eerder op de radar van F1-teams stond. Het is inmiddels duidelijk geworden dat dit overduidelijk is gepusht door Toyota, in de hoop zo weer nauwere banden met de Formule 1 op te bouwen. De aanwezigheid van Toyota-voorzitter Akio Toyoda bij McLaren tijdens het F1-weekend in Suzuka, als onderdeel van een delegatie van de Japanse fabrikant, wakkerde de geruchten over een hernieuwde F1-interesse verder aan. Er wordt zelfs gefluisterd dat McLaren haar oog heeft laten vallen op Toyota als toekomstig motorpartner, mochten de Japanners besluiten terug te keren.

Motorsport.com vroeg McLaren F1-teambaas Andrea Stella naar de achtergrond van de aanstelling van Hirakawa. Hij erkent dat het gaat om een groter project: “Nu we een rijdersontwikkelingsprogramma hebben, kloppen er veel mensen op de deur. We zijn actief op zoek naar talenten, maar er zijn ook talenten die naar ons komen om toe te treden tot het juniorprogramma. Dat is een goede zaak. Het laat zien dat we goed aangeschreven staan. We zijn dus zeker blij dat Ryo en Toyota zich voor wat betreft het rijdersontwikkelingsprogramma bij ons team wilden voegen. Vervolgens hebben we besloten om hem ook op te nemen in onze pool met reservecoureurs. En dat is niet alleen voor de coureur zelf. We zijn ook geïnteresseerd in een beetje uitwisseling over hoe we omgaan met prestaties, hoe we omgaan met de ontwikkeling van coureurs. Dus we willen onze horizon een beetje verbreden.”

Hoewel alle ingrediënten aanwezig zijn om de banden in de komende jaren verder aan te halen, benadrukt Toyota dat het nog te vroeg is om te praten over een F1-rentree. Tijdens de Japanse GP liet Toyota Gazoo Racing-adviseur Kazuki Nakajima weten dat de deal met Hirakawa niet gezien moet worden als eerste stap richting een F1-comeback. Wel liet hij de deur op een kier: “Voor nu, duidelijk niet”, zei hij toen Motorsport.com hem vroeg naar de F1-interesse van Toyota. "Deze deal draait puur om de coureur en het ondersteunen van een droom van de rijder. Op dit moment heeft dat er verder niets mee te maken. Er zijn natuurlijk veel geruchten gaande. Ik kan enkel zeggen dat het er niets mee te maken heeft. Voor wat betreft de toekomst, weet je maar nooit."