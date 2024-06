McLaren tevreden na vrijdag F1 Spanje: “Meteen comfortabel”

Lando Norris en Oscar Piastri stonden na de tweede vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya respectievelijk derde en zevende in de tijdenlijst. De Brit was slechts 55 duizendste van een seconde langzamer dan snelste man Lewis Hamilton. Piastri gaf ruim drie tienden toe op zijn McLaren-teamgenoot, in een sessie waarin het gat tussen de nummers één en achttien slechts 1,138 seconde was.

“Al met al was het denk ik een redelijke dag”, zegt Norris in een eerste reactie voor de camera van F1TV. Het was vrijdag behoorlijk warm in Barcelona, vond de 24-jarige coureur uit Bristol. “Het is nooit eenvoudig met deze hitte. Het voelt niet geweldig aan en de banden raken snel oververhit, waardoor het lastig is om deze in een goed window te krijgen. Maar over het algemeen is dit een goed begin. Ik voelde me meteen comfortabel in de wagen. We moeten nog wat kleine dingen verbeteren voor zaterdag, maar ik weet zeker dat het net zo dicht bij elkaar zal zitten als in Canada.”

Piastri: “Minder grip dan verwacht”

Ook Piastri maakte melding van het warme weer. “Het was tricky met deze omstandigheden. Er was minder grip dan veel van ons hadden verwacht”, vertelt de Australiër. Hij ziet eveneens nog ruimte voor verbetering. “Qua rijden zijn er nog kleine dingen waaraan ik moet werken, maar ik denk dat we er wel komen met de auto. We staan er best goed voor. De lange runs zagen er ook prima uit. Al met al was het een redelijke dag.”

Net als Norris verwacht Piastri een spannende kwalificatie en race in Spanje. “Het ziet er heel close uit”, reageert hij. “Voor ons was het misschien niet de beste vrijdag van het jaar, maar we staan er zeker bij. Als ik het nog beter voor elkaar krijg, dan staan we er nóg beter bij. In beide sessies hadden we de snelheid. Kleine foutjes kunnen een groot verschil maken, dus ik verwacht opnieuw een kwalificatie en race met kleine verschillen.”

