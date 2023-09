Nadat het weekend in Zandvoort voor McLaren in een bittere teleurstelling eindigde - Lando Norris werd zevende en Oscar Piastri negende - is de Britse renstal naar Monza afgereisd met niet al te hoge verwachtingen. De formatie uit Silverstone heeft dit seizoen erg veel moeite met banen waar weinig downforce gevraagd wordt en juist datgene is op Monza nodig. Ondanks dit gegeven heeft McLaren het helemaal niet verkeerd gedaan op de vrijdag in Italië. Norris kwam namelijk tot een tweede tijd, terwijl teamgenoot Piastri een vierde tijd liet noteren.

Toch begon McLaren volgens Norris helemaal niet zo goed aan de vrijdag, maar ging het door de dag heen beter. "Het was een goede dag gezien onze progressie", verklaart de Brit na afloop van de tweede training. "Ik denk dat we niet goed begonnen, maar we hebben een paar aanpassingen gedaan die ons zeker op het gebied van pace vooruit hebben geholpen. Dat is iets goeds." Toch ziet de uit Bristol afkomstige coureur nog genoeg verbeterpunten: "We zijn nog lang niet zo competitief als we willen zijn. We zullen daar vanavond heel hard voor werken om daar wel te komen, waar we al wat ideeën voor hebben. Het was wel een fijne manier om de dag af te sluiten en als we nog wat kunnen vinden ben ik ervan overtuigd dat we een goed resultaat kunnen boeken."

Waar Norris nog praatgraag is, laat collega-coureur Piastri na afloop van de trainingen minder los. "Het is het einde van de vrijdag", begint de Australische rookie. "We hebben een aardige dag gehad. We hebben nog heel wat waar we aan moeten werken, maar de pace over één ronde lijkt heel goed te zijn. We zullen zien hoe we dat gaan doen. We hebben nog wat te analyseren, maar het was zeker geen slechte eerste dag."