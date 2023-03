Al bij de lancering van de nieuwe MCL60 gaf Stella toe dat McLaren 'niet helemaal blij' was met de bolide. Van hoge verwachtingen was dan ook geen sprake bij de seizoenstart, al vielen de resultaten alsnog tegen. In Bahrein kampten de bolides van Lando Norris en Oscar Piastri met problemen, terwijl de twee in Saudi-Arabië voor maximaal de vijftiende plek streden. Dat kwam mede door schade aan beide auto's na contact tussen Piastri en Alpine-coureur Pierre Gasly. Zo heeft het Britse team nog nul punten gescoord en staat het onderaan de ranglijst, samen met AlphaTauri.

Bij McLaren ligt de focus nu op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dan introduceert het team namelijk een stevig updatepakket om tot een 'B-spec' van de MCL60 te komen. Dit zou het team in staat moeten stellen om weer meer vooraan te rijden en uiteindelijk voor de vierde plaats in het constructeurskampioenschap te gaan.

Hoewel McLaren veel updates meeneemt naar Baku en daar veel hoop op gericht is, tempert teambaas Andrea Stella alvast de verwachtingen. Welke problemen er aangepakt moeten worden, is wel al bekend. "Voor wat betreft de zwakheden van de auto: we hebben het dan vooral over de aerodynamische efficiëntie", legt Stella, gevraagd door Motorsport.com, uit. "Dat betekent niet meteen dat de auto draggy is. De verhouding tussen downforce en drag is niet zo hoog als we hadden gewild, dat is onze grootste zwakte."

Op het Jeddah Corniche Circuit wist Piastri zijn papajaoranje McLaren in de kwalificatie op de achtste plaats te zetten. Dat leek een positief teken voor McLaren, al bekijkt Stella het van de realistische kant. "We waren hier met name wat competitiever door het asfalt, er was veel grip. Je bent minder afhankelijk van de aerodynamica omdat je veel meer grip van de banden hebt. Deze omstandigheden verbergen dus een beetje het onderliggende tekort vanuit aerodynamisch oogpunt."

Vooruitblikkend op het updatepakket voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, maakt Stella duidelijk dat één pakket niet genoeg zal zijn voor McLaren om weer op de gewenste posities te rijden. "Voor wat betreft de Baku-upgrade: we hebben de cijfers gezien en die zien er veelbelovend uit. Hopelijk zal het ons van de zesde naar de vijfde plek helpen. Het is nog niet genoeg om ons doel voor dit seizoen te bereiken, namelijk het op drie na snelste team worden. Daar hebben we de Baku-update plus een aantal andere updates na Baku voor nodig. En daar werken we aan."