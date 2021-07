McLaren tempert verwachtingen na ijzersterk weekend in Oostenrijk

Lando Norris was in Oostenrijk de verrassing van het weekend. Hij kwalificeerde zich op de eerste startrij en eindigde tijdens de wedstrijd voor Lewis Hamilton op de derde plaats. Het team kwam dus bijzonder sterk voor de dag, maar volgens teambaas Seidl is dit niet de positie die McLaren structureel kan vasthouden. De Duitser denkt dat zijn team vooral geprofiteerd heeft van het feit dat er twee races gehouden werden op de Red Bull Ring. Ook kon Norris profiteren van de schade waar Hamilton in de slotfase mee moest rijden.

“We moeten realistisch zijn”, vindt Seidl. “Het was een circuit waar onze wagen gewoon goed werkt. Ten opzichte van vorig weekend hebben we zeker een stap gemaakt door de auto te ontwikkelen en de afstelling te verbeteren. Dat is goed om te zien. In zowel de kwalificatie als de race waren we echt beter. Dat gaf onze de kans om in de race te vechten met de beste auto’s. Ik weet niet precies wat de oorzaak was van de problemen bij Lewis, maar we hadden de kans om op basis van onze eigen kracht naar het podium te gaan. Dat is prachtig.”

Seidl dacht voor aanvang van de race dat McLaren niet mee kon doen in het duel met Mercedes en Red Bull. Hij verwacht dat het team dit niet op structurele basis kan doen. “We hoeven geen dingen te zien die er niet zijn”, aldus Seidl. “Je moet realistisch zijn en stellen dat we tijdens de eerste race op de Red Bull Ring geen schijn van kans hadden om tegen deze auto’s te vechten. Het gat was enorm. We wisten dat we ten opzichte van het vorige weekend een betere auto zouden hebben, maar we hadden niet gedacht dat het tot een duel zou komen. Aan de andere kant weten we ook niet welke problemen zij hadden, vooral Mercedes. We weten precies waar we staan, we kennen onze zwakke punten. We weten ook hoe groot onze achterstand is wat betreft de structuur van het team. Het is geen verrassing dat we nu staan waar we staan. We zijn bezig met een reis en hebben een duidelijk plan hoe we terug willen komen, dat gaat een paar jaar duren. Het goede is dat we zeker stappen maken. We zijn ambitieus, maar het is geen magie. We moeten realistisch blijven en niet op hol slaan na Oostenrijk. De resultaten zijn goed en het geeft energie, maar dit verandert niets voor ons. We hebben een realistisch beeld van onze plek in de rangorde.”