McLaren na teleurstellend weekend: “Moeten op alle vlakken verbeteren”

Bij Lando Norris was er tijdens de kwalificatie in Montreal een motorgerelateerd probleem, waardoor hij op de veertiende startplek bleef steken én voor de race terug moest naar een oudere krachtbron, wat hem wat snelheid kostte op de rechte stukken. In de race ging het mis toen McLaren beide coureurs naar binnen riep tijdens de tweede VSC. Norris moest wachten op Daniel Ricciardo, die langer stil stond dan gepland doordat het wisselen van de band rechtsvoor niet soepel verliep. Vervolgens bleken de banden voor Norris niet klaar te staan. Tegen het einde van de race moesten beide coureurs nog voorzichtig omspringen met de remmen. Ricciardo moest zo genoegen nemen met P11, terwijl Norris slechts vijftiende werd.

“Het was een teleurstellende dag voor ons en om verschillende redenen een zeer teleurstellend weekend als geheel”, laat Andreas Seidl op zondagavond aan onder andere Motorsport.com weten. “Problemen met de betrouwbaarheid, een operationeel probleem tijdens de race en ook qua pace stonden we niet waar we willen staan”, somt de Duitser de ellende bij McLaren op. “Wat betreft de operationele kant: er was een communicatieprobleem tijdens de pitstop wat leidde tot het hetgeen we allemaal hebben kunnen zien. We moeten gaan analyseren en sterker terug komen.” Over de misère in de pits wil Seidl verder niet veel kwijt: “Ik wil niet al te veel in detail treden. We moeten intern gaan bekijken wat er fout ging. Maar zoals ik eerder zei, begon het met een communicatieprobleem binnen het team. Dat veroorzaakte het oponthoud.”

McLaren staat nog altijd vierde in het kampioenschap, maar verzamelde slechts 19 punten in de afgelopen vijf races, terwijl Alpine en Alfa Romeo in diezelfde periode respectievelijk 35 en 26 punten aan hun totaal toevoegde. Seidl: “Als je naar de laatste twee races kijkt, dan lijken we zeker wat terrein te verliezen, met name als je het vergelijkt met Alpine. Maar andere teams lieten ook tekenen van vooruitgang zien, zoals Aston Martin op vrijdag. We moeten ons op alle fronten verbeteren, als we voor P4 willen blijven meedoen. Dus qua betrouwbaarheid, operationeel én performance.” Het team heeft voor de eerstkomende races echter geen upgrades gepland voor de MCL36. “Ons plan voor nu is om meer te leren over de auto zoals die is en de opgedane kennis te gebruiken om meer uit het huidige pakket te halen. Voorlopig staan er bij ons geen grote upgrades gepland. Dat heeft verschillende redenen, waaronder het managen van de kosten onder het budgetplafond.”

Een positief punt is dat de power unit waarmee Norris een probleem had in de kwalificatie, in de pool kan blijven. “Er bleek een probleem met de sensor te zijn, waardoor we vermogen verloren en de motor een keer haperde. We hebben de motor vervolgens geanalyseerd, waarna we op zondagochtend besloten om naar de andere motor in de pool te gaan. We verwachten echter dat de PU van zaterdag gerepareerd kan worden. Daardoor lijkt het er nog steeds op dat we het seizoen kunnen afmaken met drie power units.”

