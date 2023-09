McLaren: “Richtlijn dicht laatste gaten in budgetplafond”

Er gingen eerder deze zomer geruchten dat sommige teams het budgetplafond in 2022 hebben overschreden, maar de FIA maakte kort na de Grand Prix van Italië bekend dat alle formaties zich in het afgelopen seizoen aan de kostenlimiet hebben gehouden. Wat de kwestie ingewikkeld maakte, is dat teams in theorie afdelingen die op papier niet betrokken zijn bij het F1-project - en daarmee dus niet meetellen voor het budgetplafond - tóch voor de ontwikkeling van de F1-auto zouden kunnen inzetten.

Om dat tegen te gaan, stuurde de FIA eerder dit jaar een technische richtlijn - bekend als TD45 - rond. TD45 houdt in dat intellectueel eigendom van een niet-F1-afdeling niet gratis met de Formule 1-afdeling gedeeld mag worden. Dit mag dus alleen als het meetelt voor het budgetplafond. TD45 werd officieel begin 2023 van kracht en dicht volgens McLaren CEO Zak Brown de laatste mazen in de wet. “TD45 is met een reden ingevoerd”, zegt de Amerikaan. “Iedereen is geslaagd voor 2022. Dat is goed voor F1, maar teams zullen altijd proberen zo slim mogelijk te zijn. Hopelijk dicht TD45 de laatste gaten. Ik heb altijd gedacht dat het budgetplafond een kwestie van ‘al doende leert men’ zou zijn.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent dat er verdenkingen waren dat sommige teams de regels hadden overtreden, maar zegt dat zijn team erop moet vertrouwen dat de FIA diepgaand onderzoek heeft gedaan en daarbij niets verdachts heeft gevonden. “Uiteindelijk hebben alle teams hun certificaat ontvangen en dat is goed om te weten”, reageert een opgeluchte Oostenrijker. “Het lijkt erop dat iedereen grondig is gecontroleerd. Alle mogelijke verhalen zijn naar de achtergrond verdwenen, omdat iedereen zijn certificaat heeft gekregen. Dus ik denk dat we nu gewoon verder moeten gaan met de rest.”