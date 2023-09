McLaren-teambaas ziet in Piastri kwaliteiten van Alonso en Schumacher

Het Formule 1-debuutseizoen van Oscar Piastri zit er nog niet op, toch heeft de coureur uit Melbourne zijn meerjarige deal bij McLaren al verlengd. Hij was tot en met 2024 zeker van zijn zitje, maar dat is nu 2026 geworden - dus ook in het jaar van de nieuwe motorformule. McLaren wilde maar al te graag doorgaan met het veelbelovende talent, dat in 2019, 2020 en 2021 telkens in zijn rookiejaar kampioen werd - met de Formule 2-titel als hoogtepunt. Teambaas Andrea Stella is onder de indruk van de verrichtingen van Piastri op de baan, maar ook van zijn houding naast de baan.

"Toen McLaren Oscar zo graag wilde vastleggen, keken we naar de resultaten in de juniorcategorieën", legt Stella uit. "Maar we konden al in de begindagen van de samenwerking met Oscar zien dat wat hij bereikte in die juniorcategorieën om goede redenen gebeurde. We konden dat zien in zijn natuurlijke snelheid, wat tot op zekere hoogte gerelateerd is aan talent, ook in zijn eerste dag in de simulator. De manier waarop hij zijn eigen prestaties beoordeelde en zei: 'Hier sta ik, hier moet ik verbeteren.' Het klopte zo goed met wat we konden zien in de gegevens, dat was heel indrukwekkend."

Stella spreekt daarom ook van 'een gave' en het team merkte al bij de test en de eerste races dat Piastri zich bewust was van zijn snelheid. "Toen zagen we de kwaliteit op het gebied van houding. Deze kwaliteiten hebben te maken met voortdurend kunnen verbeteren. Je mag dan wel zo getalenteerd zijn als ik zeg, maar ik weet zeker dat er veel mensen zijn die getalenteerd waren, maar nergens zijn gekomen omdat zij niet de houding hadden om continu te verbeteren. We hebben op de grid echt goede voorbeelden van coureurs die extreem competitief kunnen blijven op leeftijden waarvan we niet dachten dat die voor de hand zouden liggen, vanwege een houding van voortdurende verbeteringen. Dus in die zin denk ik dat dit een overeenkomst is met Fernando [Alonso]."

Familie opbouwen

Naast een overeenkomst met Alonso doen sommige trekjes van Piastri hem denken aan zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, met wie Stella - toen nog performance engineer - enige tijd samenwerkte. "We hebben ook nog de persoon achter de coureur. Voor ons was het van belang dat we iemand houden die niet alleen bij onze cultuur past, maar ook bijdraagt aan het vestigen van de cultuur en mogelijk iets toevoegt aan de cultuur, de waarden en het gedrag waardoor we een team van vrienden kunnen worden. Als hij géén Formule 1-coureur was geweest, zou ik hem waarderen als persoon met de waarden die hij die hij in de sport inbrengt."

"En de waarden die hij inbrengt in de samenwerking met het team, in die zin doet het me denken aan Michael", vervolgt Stella. "Iemand die met Michael heeft gewerkt hier in de paddock - die nu bij een ander team zit - zei tegen me dat hij zo goed in staat was om families op te bouwen. Het was zeker zwaar op de baan, maar binnen het team, de teamgeest, het gevoel van eenheid... het was een familiegevoel. Dus ik verwijs naar natuurlijk talent, houding en cultuur en waarden. Deze drie dingen werden ons vrij snel duidelijk. En daarom begon het gesprek [over een contractverlenging] al snel."