Formule 1 GP van Las Vegas

McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas

Oscar Piastri reageerde kortaf op een instructie om "voorzichtig te zijn" rond teamgenoot Lando Norris. "Dat is het karakter dat je wilt zien", vindt Andrea Stella

Stuart Codling Ronald Vording

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 18:26

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Na een moeizame kwalificatie voor Lando Norris en Oscar Piastri had het waarschijnlijk niet op de bingokaart van McLaren gestaan dat het in Las Vegas achter winnaar Max Verstappen alsnog op het podium zou eindigen. Voor Piastri leek de derde plek helemaal ver weg, omdat straffen voor het monteren van extra motoronderdelen hem terugwierpen naar de 17e startplaats.

Na afloop vergeleek McLaren-teambaas Andrea Stella de mentaliteit van Piastri met die van de wereldkampioenen met wie hij als engineer heeft gewerkt: Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen. Stella reageerde daarmee op een vraag over de felle reactie die Piastri gaf aan race-engineer Tom Stallard, toen hij in ronde 41 als vijfde reed achter Lando Norris en George Russell en te horen kreeg dat hij "voorzichtig moest zijn rond onze teamgenoot".

"Hou op met me steeds te zeggen dat ik verdomme voorzichtig moet zijn", reageerde Piastri.

In een race met lange treintjes auto's die in elkaars slipstream vastzaten, of juist korte 'jojo'-inhaalacties uitvoerden, kwam Piastri vanaf zijn lage startpositie snel naar voren. In de openingsronde won hij vijf plaatsen. Toen in ronde 19 de safety car naar buiten kwam om de gestrande Cadillac van Sergio Pérez te laten weghalen, reed Piastri negende, vlak achter Norris.

Een dubbele pitstop tijdens de safety car-periode kostte Piastri posities op de baan, maar hij sneed opnieuw door het veld en reed weer achter zijn teamgenoot toen de oproep vanaf de pitmuur kwam.

"Ik vond het eigenlijk wel mooi", zei Stella na de race tegen onder meer Motorsport.com.

"Ik vind dat mooi. Dat is het karakter dat je van een racer verwacht. Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Räikkönen, met wie ik eerder heb gewerkt, waren ook niet makkelijker. Zij waren kampioenen.

"Dat is het karakter dat je wilt zien. En dat is ook wat je vanaf de pitmuur moet doen. Je moet ervoor zorgen dat de coureur een duidelijk doel in zijn hoofd heeft. En je doet dat tot het punt waarop de coureur je laat merken: 'Ik snap het. Ga niet verder.'

"Precies daar wil je van buiten de cockpit zitten. Dus wat dat betreft: goed gedaan van de pitmuur en goed gedaan van Oscar in deze situatie. Dit is precies hoe we de interactie tussen het team en de coureur willen hebben. En dat is wat we hebben geleerd uit een aantal ervaringen die we hebben meegemaakt."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

De discipline tussen de McLaren-teamgenoten is niet altijd sterk geweest, maar in Las Vegas hielden ze zich eraan, terwijl het Ferrari-duo Lewis Hamilton en Charles Leclerc in lastige omstandigheden openlijk met elkaar overhoop lag. Norris en Piastri moesten een tekort aan topsnelheid ten opzichte van andere auto's compenseren om door het veld te komen, waarbij ze de slipstream zorgvuldig moesten inschatten.

Circuits met weinig grip, zoals Interlagos en Las Vegas, hebben Piastri in het verleden opgebroken. Stella benadrukte echter hoeveel vooruitgang hij de laatste tijd heeft geboekt, zelfs tussen deze race en het voorgaande weekend, toen hij te veel terrein verloor terwijl hij zich door het verkeer heen worstelde.

"Hier was veel duidelijker dat Oscar, naast het benutten van de power unit en het rijden met weinig grip, met vertrouwen en doortastendheid reed", zei Stella.

"Dat betekent dat hij nu min of meer op één lijn zit met de auto. Hij kan zijn superkracht gaan gebruiken: zijn racevermogen, zijn focus.

"Dat is veelbelovend voor het einde van het seizoen en voor wat we meenemen naar het volgende jaar."

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Marc Márquez stelt titel veilig als achtste: 'De race kon vandaag oprotten'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



18 min



Marc Márquez stelt titel veilig als achtste: 'De race kon vandaag oprotten'





Jorge Martín belooft na verloren titelstrijd met Marc Márquez: 'Mijn naam komt weer op de MotoGP-trofee'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



19 min



Jorge Martín belooft na verloren titelstrijd met Marc Márquez: 'Mijn naam komt weer op de MotoGP-trofee'





McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



20 min



McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas





Fabio Quartararo noemt Marc Márquez na tiende wereldtitel beste MotoGP-coureur ooit



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Portugal



21 min



Fabio Quartararo noemt Marc Márquez na tiende wereldtitel beste MotoGP-coureur ooit

Vorig artikel F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer

Volgend artikel Vasseur 'meer dan boos' over 'onacceptabele' clash tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Las Vegas

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Stuart Codling





Wie verloor het meest door Antonelli’s gok op een tow in Las Vegas?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



7 u



Wie verloor het meest door Antonelli’s gok op een tow in Las Vegas?





Charles Leclerc: Ferrari moet oplossing vinden voor 'onacceptabele' vete na clash met Lewis Hamilton



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



10 u



Charles Leclerc: Ferrari moet oplossing vinden voor 'onacceptabele' vete na clash met Lewis Hamilton





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



21 d



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico

Meer van

Lando Norris





F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 u



F1-update: Zo is Verstappen Mercedes te slim af geweest in Vegas, Ferrari-coureurs clashen weer





Oscar Piastri zet vraagtekens bij 'vreemde' achterstand op auto's met Mercedes-motor in Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



15 u



Oscar Piastri zet vraagtekens bij 'vreemde' achterstand op auto's met Mercedes-motor in Las Vegas





Norris en Verstappen presteerden boven verwachting in Hongarije - symbolisch voor hun F1-seizoen 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



3 m



Norris en Verstappen presteerden boven verwachting in Hongarije - symbolisch voor hun F1-seizoen 2026

Meer van

McLaren





Hoe McLaren zijn topsnelheidstekort in Las Vegas probeerde te beperken



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Hoe McLaren zijn topsnelheidstekort in Las Vegas probeerde te beperken





Lando Norris baalt van 'schokkende' topsnelheid McLaren in kwalificatie GP Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Lando Norris baalt van 'schokkende' topsnelheid McLaren in kwalificatie GP Las Vegas





Hoe moet het nu verder na Briatore's felle uithaal naar McLaren?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Italië



2 m



Hoe moet het nu verder na Briatore's felle uithaal naar McLaren?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 16 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



21 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



22 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer