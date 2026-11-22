Formule 1 GP van Las Vegas
McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas
Oscar Piastri reageerde kortaf op een instructie om "voorzichtig te zijn" rond teamgenoot Lando Norris. "Dat is het karakter dat je wilt zien", vindt Andrea Stella
Stuart Codling Ronald Vording
Gepubliceerd: 22 nov 2026, 18:26
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Na een moeizame kwalificatie voor Lando Norris en Oscar Piastri had het waarschijnlijk niet op de bingokaart van McLaren gestaan dat het in Las Vegas achter winnaar Max Verstappen alsnog op het podium zou eindigen. Voor Piastri leek de derde plek helemaal ver weg, omdat straffen voor het monteren van extra motoronderdelen hem terugwierpen naar de 17e startplaats.
Na afloop vergeleek McLaren-teambaas Andrea Stella de mentaliteit van Piastri met die van de wereldkampioenen met wie hij als engineer heeft gewerkt: Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen. Stella reageerde daarmee op een vraag over de felle reactie die Piastri gaf aan race-engineer Tom Stallard, toen hij in ronde 41 als vijfde reed achter Lando Norris en George Russell en te horen kreeg dat hij "voorzichtig moest zijn rond onze teamgenoot".
"Hou op met me steeds te zeggen dat ik verdomme voorzichtig moet zijn", reageerde Piastri.
In een race met lange treintjes auto's die in elkaars slipstream vastzaten, of juist korte 'jojo'-inhaalacties uitvoerden, kwam Piastri vanaf zijn lage startpositie snel naar voren. In de openingsronde won hij vijf plaatsen. Toen in ronde 19 de safety car naar buiten kwam om de gestrande Cadillac van Sergio Pérez te laten weghalen, reed Piastri negende, vlak achter Norris.
Een dubbele pitstop tijdens de safety car-periode kostte Piastri posities op de baan, maar hij sneed opnieuw door het veld en reed weer achter zijn teamgenoot toen de oproep vanaf de pitmuur kwam.
"Ik vond het eigenlijk wel mooi", zei Stella na de race tegen onder meer Motorsport.com.
"Ik vind dat mooi. Dat is het karakter dat je van een racer verwacht. Michael Schumacher, Fernando Alonso en Kimi Räikkönen, met wie ik eerder heb gewerkt, waren ook niet makkelijker. Zij waren kampioenen.
"Dat is het karakter dat je wilt zien. En dat is ook wat je vanaf de pitmuur moet doen. Je moet ervoor zorgen dat de coureur een duidelijk doel in zijn hoofd heeft. En je doet dat tot het punt waarop de coureur je laat merken: 'Ik snap het. Ga niet verder.'
"Precies daar wil je van buiten de cockpit zitten. Dus wat dat betreft: goed gedaan van de pitmuur en goed gedaan van Oscar in deze situatie. Dit is precies hoe we de interactie tussen het team en de coureur willen hebben. En dat is wat we hebben geleerd uit een aantal ervaringen die we hebben meegemaakt."
Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images
De discipline tussen de McLaren-teamgenoten is niet altijd sterk geweest, maar in Las Vegas hielden ze zich eraan, terwijl het Ferrari-duo Lewis Hamilton en Charles Leclerc in lastige omstandigheden openlijk met elkaar overhoop lag. Norris en Piastri moesten een tekort aan topsnelheid ten opzichte van andere auto's compenseren om door het veld te komen, waarbij ze de slipstream zorgvuldig moesten inschatten.
Circuits met weinig grip, zoals Interlagos en Las Vegas, hebben Piastri in het verleden opgebroken. Stella benadrukte echter hoeveel vooruitgang hij de laatste tijd heeft geboekt, zelfs tussen deze race en het voorgaande weekend, toen hij te veel terrein verloor terwijl hij zich door het verkeer heen worstelde.
"Hier was veel duidelijker dat Oscar, naast het benutten van de power unit en het rijden met weinig grip, met vertrouwen en doortastendheid reed", zei Stella.
"Dat betekent dat hij nu min of meer op één lijn zit met de auto. Hij kan zijn superkracht gaan gebruiken: zijn racevermogen, zijn focus.
"Dat is veelbelovend voor het einde van het seizoen en voor wat we meenemen naar het volgende jaar."
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