Lando Norris moest de race in Mexico vanaf een zeventiende positie aanvangen, nadat hij tijdens de kwalificatie niet in staat was om een competitieve tijd neer te zetten. Toch kon de Brit zich door het veld heen te vechten, ondanks een slecht getimede rode vlag. Hier verloor de 23-jarige coureur enkele plaatsen, doordat hij bij de herstart gesandwicht werd door Alexander Albon en Esteban Ocon. Toch was hij in staat zijn racepace te herpakken, waardoor hij uiteindelijk op een indrukwekkende vijfde positie finishte.

McLaren-teambaas Andrea Stella is erg trots op de prestatie van zijn coureur. De Italiaanse teambaas wordt gevraagd of deze race in het rijtje van beste prestaties van Norris valt, waarbij hij terugblikt naar de tijd waar hij bij Ferrari samenwerkte met Fernando Alonso. “De race deed me denken aan Valencia 2012. Toen startten we de race vanaf P11 en wonnen we. We dachten aan de pitmuur exact hetzelfde. Will Joseph, zijn race-engineer, draaide naar mij en zei: ‘Dat is één van Lando’s beste races!’ Ik zei: ‘Will, dit is één van de beste die ik ooit gezien heb!’ Zo veel inhaalmanoeuvres in Mexico, terwijl iedereen zei dat het zo lastig was om hier in te halen en hij op zijn motortemperatuur moest letten en dus moest liften en coasten. Ik kan alleen maar onder de indruk zijn.”

Tweede snelste auto in Mexico

Anderzijds vraagt men zich bij McLaren af wat er mogelijk was geweest als Norris een betere startpositie had gehad. “Zoals Lando in de uitloopronde zei, als we het op zaterdag goed doen, kunnen we vechten om de podiums. De pace was er om daarvoor te vechten. We hadden de tweede snelste auto kunnen zijn, waarschijnlijk gedeeld met Hamilton. Natuurlijk is er een bepaalde frustratie. Maar als je me gisteren had gevraagd, had ik totaal niet verwacht dat we zoveel auto’s konden inhalen. Ik focus liever op de positieve dingen en ik hoop dat iedereen op de fabriek en de fans hetzelfde doen. We zijn hier, we geven niet op. We zijn competitief, maar we moeten het door het gehele raceweekend heen beter doen”, concludeert de Italiaan. In tegenstelling tot Norris verloor teamgenoot Oscar Piastri juist één plek, wegens schade die hij opliep door een incident met Yuki Tsunoda. De rookie eindigde op een achtste plaats, nadat hij tijdens de laatste stint werd ingehaald door zijn teamgenoot.