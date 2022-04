McLaren-teambaas: "Haal geen plezier uit voor Mercedes staan"

McLaren rijdt sinds 2021 weer met Mercedes-motoren. De Duitse krachtbron was jaren de sterkste op de grid, maar momenteel wordt de power unit van Ferrari als krachtigste gezien. Hoewel de renstal uit Woking afgelopen F1-seizoen Mercedes nog voor zich moest dulden, lijkt McLaren met de MCL36 een betere auto te hebben gebouwd dan Mercedes. Afgelopen weekend kwam Lando Norris voor George Russell als derde over de finish. In de stand staat Mercedes nog wel voor McLaren, maar het team is tien punten ingelopen op de Duitsers. Teambaas Andreas Seidl is alleen niet veel bezig met Mercedes.

"Ik heb er geen enkel plezier in om een weekend voor Mercedes te staan", steekt hij van wal. "Ons doel is om races te winnen. We zitten nog niet in die positie omdat een aantal zaken nog niet orde op zijn, maar dat is in ieder geval ons doel. In de komende jaren moeten we het gat naar de teams voor ons dichten. Als ploeg hebben we diverse veranderingen binnen het team doorgevoerd, het is zaak om ervaring met elkaar op te bouwen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om sneller te worden."

De Formule 1 heeft na de Grand Prix van Emilia-Romagna een weekendje vrij, maar McLaren is met een bult nieuwe energie uit Italië vertrokken. De eerstvolgende halte is Miami, een hagelnieuwe baan op de kalender. Daarna staan Spanje en Monaco op het programma. Gaat McLaren daar met alle vertrouwen naartoe? "Niet met té veel vertrouwen", gaat Seidl verder. "De paddock staat nooit stil. Maar ik vertrouw erop dat we de auto verbeterd hebben. Het hele pakket is in ieder geval in staat om voor Q3 en punten te vechten. We zijn een sterk team, met twee sterke coureurs. Het gaat niet alleen om rondetijden. Het gaat ook om het samenbrengen van weekend. Het is geweldig om te zien hoe het gaat bij onze rijders. Een resultaat zoals in Imola is een goede motivatie voor iedereen om hard te blijven werken."