McLaren na podium: "Hadden onszelf beloofd nooit op te geven"

Carlos Sainz finishte in eerste instantie als vierde, maar de tijdstraf van Lewis Hamilton leek slechts een kwestie van tijd toen de FIA verklaarde onderzoek te doen naar het incident met Alexander Albon. Voorafgaand aan het verdict van de stewards was het sterke resultaat door een nagenoeg perfecte strategie vanaf P20 al reden om blij te zijn. Toen duidelijk werd dat Sainz nog een plekje zou opschuiven en daardoor op het podium belandde was het feestje compleet.

Bij zijn komst bij McLaren maakte teambaas Andreas Seidl gelijk kenbaar serieuze plannen te hebben voor de renstal uit Woking. Onderdeel van zijn ambitie was om het podium weer te behalen en dat kan het team nu dus afvinken. De derde plek van Sainz is de eerste keer dat McLaren weer op het ereschavot staat sinds de Grand Prix van Australië in 2014. Bovendien is met dit resultaat de vierde plek in het constructeurskampioenschap ook officieel veiliggesteld.

"Het is een geweldige mijlpaal, ik ben enorm blij voor het hele team", begint Seidl in reactie op de race. "We hebben P4 als constructeur, we hebben het eerste podium voor Carlos in zijn F1-carrière en voor McLaren sinds 2014. Wat een geweldige prestatie na al het harde werk het hele jaar door. We stonden na een zware zaterdag 's ochtends op met de overtuiging dat we nooit zouden opgeven en terug zouden vechten. De uitvoering van het team was op zondag sterk, ondanks dat we voor wat lastige strategische beslissingen stonden. De pitstops gingen goed, we hadden twee briljante coureurs in de wagens zitten en verdienden een derde en achtste plek nadat de wagens vooraan weg vielen."

Nu McLaren de smaak te pakken heeft, gelooft Seidl dat het team extra gemotiveerd is om dit soort successen te herhalen. "Na het harde werk op het circuit en in de fabriek is het mooi zoiets te bereiken, maar nu moeten we ons weer focussen op onze posities in het coureurskampioenschap [met één race te gaan]. Dat we het podium hebben bereikt is de perfecte motivatie voor ons allen om hard te blijven werken en het opnieuw te behalen, maar dan op eigen kracht."

