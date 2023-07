Er zijn in 2023 veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de sidepods van de auto’s. Bij de intreding van de nieuwe reglementen kwamen teams met verschillende concepten voor dit gedeelte van de auto. Ferrari heeft vanaf de Spaanse Grand Prix afgezien van haar badkuipontwerp en heeft meer gekozen voor het downwash-effect dat Red Bull heeft verzonnen. Een race eerder dumpte Mercedes ook het zeropod-design. McLaren is het nieuwste team dat een ingrijpende verandering heeft doorgevoerd op dit gebied van de auto, wat heeft bijgedragen aan de enorme stap die het team uit Woking heeft gezet.

Onder enkele teams heerste de gedachte dat de vorm van de sidepods niet cruciaal is voor de prestaties van de auto. Mercedes-topman James Allison stelde bijvoorbeeld dat het ‘geen hele belangrijke functie’ op de auto heeft. Deze mening wordt absoluut niet gedeeld door McLaren-teambaas Andrea Stella. “Als er een team is dat zegt dat de bodywork en sidepods geen effect hebben in de huidige reglementen... je hebt die lange neus, Pinokkio-style”, stelt de Italiaan, verwijzend naar het fictieve karakter wiens neus groeide iedere keer dat hij loog.

Volgens de Italiaan is een goed design van de sidepods onmisbaar om de vloer goed te laten werken. “Iedere aerodynamicaspecialist van simulatie tot windtunnel, en de gemeten data op het circuit, weet dat deze twee onderdelen met elkaar samenwerken. Het is een extra dimensie die deze industrie zo interessant maakt, want wij zien juist hoeveel variatie we hebben bereikt door de vorm van de sidepods en de manier waarop dit samenwerkt met de vloer.” Volgens Stella lijkt het erop dat alle teams dezelfde richting opgaan, en dat dit proces ook in de toekomst zal voortduren.

Over de voordelen van de Red Bull-style sidepod vertelt de McLaren-teambaas het volgende: “Ik zou niet zeggen dat het downwash is, maar eerder een wijde sidepod. Ik denk dat dit het beste concept is dat erg goed met de vloer samenwerkt, want in simpele termen werken de sidepods een beetje als mini-skirts. Aerodynamisch gezien helpen de sidepods de zuigkracht van de vloer. Dit is dus een concept waar je niet zonder mee kan als je de zuigkracht van de vloer en de lading op de auto probeert te maximaliseren.”