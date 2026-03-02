De Formule 1 begint in Australië officieel aan het nieuwe tijdperk met lichtere, smallere auto's en een krachtbron met meer nadruk op het vermogen van de elektromotor. Het roept ook allemaal vraagtekens op over het spektakel op de baan en of deze races daaraan zullen bijdragen of niet.

Daarnaast zijn er ook enkele kwesties aangekaart op basis van de testdagen in Barcelona en Bahrein. Zo waren er zorgen om de veiligheid bij de start vanwege het feit dat de coureurs de turbodruk nu moeten opvoeren doordat de MGU-H is verdwenen. Bovendien vormt de hoeveelheid energie die coureurs kunnen opslaan middels 'superclipping' - waarbij coureurs zelfs als ze het gaspedaal volledig indrukken energie opwekken voor de batterij - al een discussiepunt.

McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat F1 een "open houding" moet aannemen in 2026. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

McLaren-teambaas Andrea Stella kijkt vooral uit naar de uitdagingen van het nieuwe regelpakket, maar stelt dat het ook aan de Formule 1 is om een "open houding" aan te nemen en "in te grijpen" indien nodig. "Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 vormt een uitdaging die even opwindend als complex is, omdat we misschien nog nooit zo'n ingrijpende verandering in één keer hebben meegemaakt - althans niet in deze eeuw", zegt Stella.

"Mogelijk zijn er nog enkele details die verfijnd moeten worden om ervoor te zorgen dat het spektakel op de baan aansluit bij de populariteit die onze sport heeft bereikt, dat het gemakkelijk te begrijpen is voor alle fans - niet alleen de diehards, maar ook degenen die het wat meer vrijblijvend volgen - en dat het een competitie blijft waarin de snelste auto's en coureurs het tegen elkaar opnemen", vervolgt Stella.

"Het zal interessant zijn om te zien wat er in de eerste paar races gebeurt. Er moet bereidheid zijn om in te grijpen en eventuele problemen te corrigeren, met een open en niet-dogmatische houding", meent de Italiaan.

Die bereidheid leek er ook al te zijn bij bestuursorgaan FIA. McLaren had onder andere al aangegeven zich zorgen te maken om de veiligheid bij de starts, waarop de FIA besloot om een vernieuwde procedure te testen tijdens de tweede wintertest in Bahrein. Vooralsnog geldt de normale procedure, maar de FIA kan besluiten alsnog in te grijpen als dat nodig is.

"Daarnaast zijn we verheugd te zien hoe alle betrokken partijen - de FIA, F1 en de andere teams - in een constructieve geest samenwerken om deze kwesties aan te pakken, met het besef dat de belangen van de sport belangrijker zijn dan die van individuen", besluit Stella.