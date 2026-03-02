Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

McLaren-teambaas Stella: "F1 moet bereid zijn in te grijpen in 2026-regels"

Formule 1
McLaren-teambaas Stella: "F1 moet bereid zijn in te grijpen in 2026-regels"

Honda kampt met hevige vibraties: "Werd als gevaarlijk beschouwd"

Formule 1
Honda kampt met hevige vibraties: "Werd als gevaarlijk beschouwd"

Is een oud F1-trucje het geheim achter dominantie Aprilia in GP Thailand?

MotoGP
GP van Thailand
Is een oud F1-trucje het geheim achter dominantie Aprilia in GP Thailand?

FIA-president over races in Midden-Oosten: "Veiligheid en welzijn staan voorop"

Formule 1
FIA-president over races in Midden-Oosten: "Veiligheid en welzijn staan voorop"

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Openingsrace WEC in gevaar door onrust Midden-Oosten? FIA deelt verklaring

WEC
Losail Prologue
Openingsrace WEC in gevaar door onrust Midden-Oosten? FIA deelt verklaring

Van den Goorbergh: "Meer inhaalacties gemaakt dan in helft van 2025"

Moto2
Buriram
Van den Goorbergh: "Meer inhaalacties gemaakt dan in helft van 2025"

Organisatie F1 Australië verwacht geen problemen ondanks onrust Midden-Oosten

Formule 1
GP van Australië
Organisatie F1 Australië verwacht geen problemen ondanks onrust Midden-Oosten
Formule 1

McLaren-teambaas Stella: "F1 moet bereid zijn in te grijpen in 2026-regels"

McLaren-teambaas Andrea Stella kijkt uit naar het nieuwe tijdperk in de Formule 1, maar benadrukt dat de sport ook een open houding tegenover de nieuwe regels moet aannemen.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Andrea Stella, McLaren

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

De Formule 1 begint in Australië officieel aan het nieuwe tijdperk met lichtere, smallere auto's en een krachtbron met meer nadruk op het vermogen van de elektromotor. Het roept ook allemaal vraagtekens op over het spektakel op de baan en of deze races daaraan zullen bijdragen of niet. 

Daarnaast zijn er ook enkele kwesties aangekaart op basis van de testdagen in Barcelona en Bahrein. Zo waren er zorgen om de veiligheid bij de start vanwege het feit dat de coureurs de turbodruk nu moeten opvoeren doordat de MGU-H is verdwenen. Bovendien vormt de hoeveelheid energie die coureurs kunnen opslaan middels 'superclipping' - waarbij coureurs zelfs als ze het gaspedaal volledig indrukken energie opwekken voor de batterij - al een discussiepunt.

McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat F1 een

McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat F1 een "open houding" moet aannemen in 2026.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

McLaren-teambaas Andrea Stella kijkt vooral uit naar de uitdagingen van het nieuwe regelpakket, maar stelt dat het ook aan de Formule 1 is om een "open houding" aan te nemen en "in te grijpen" indien nodig. "Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 vormt een uitdaging die even opwindend als complex is, omdat we misschien nog nooit zo'n ingrijpende verandering in één keer hebben meegemaakt - althans niet in deze eeuw", zegt Stella.

"Mogelijk zijn er nog enkele details die verfijnd moeten worden om ervoor te zorgen dat het spektakel op de baan aansluit bij de populariteit die onze sport heeft bereikt, dat het gemakkelijk te begrijpen is voor alle fans - niet alleen de diehards, maar ook degenen die het wat meer vrijblijvend volgen - en dat het een competitie blijft waarin de snelste auto's en coureurs het tegen elkaar opnemen", vervolgt Stella.

"Het zal interessant zijn om te zien wat er in de eerste paar races gebeurt. Er moet bereidheid zijn om in te grijpen en eventuele problemen te corrigeren, met een open en niet-dogmatische houding", meent de Italiaan.

Lees meer:

Die bereidheid leek er ook al te zijn bij bestuursorgaan FIA. McLaren had onder andere al aangegeven zich zorgen te maken om de veiligheid bij de starts, waarop de FIA besloot om een vernieuwde procedure te testen tijdens de tweede wintertest in Bahrein. Vooralsnog geldt de normale procedure, maar de FIA kan besluiten alsnog in te grijpen als dat nodig is.

"Daarnaast zijn we verheugd te zien hoe alle betrokken partijen -  de FIA, F1 en de andere teams - in een constructieve geest samenwerken om deze kwesties aan te pakken, met het besef dat de belangen van de sport belangrijker zijn dan die van individuen", besluit Stella.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

McLaren-teambaas Stella: "F1 moet bereid zijn in te grijpen in 2026-regels"

Formule 1
McLaren-teambaas Stella: "F1 moet bereid zijn in te grijpen in 2026-regels"

Honda kampt met hevige vibraties: "Werd als gevaarlijk beschouwd"

Formule 1
Honda kampt met hevige vibraties: "Werd als gevaarlijk beschouwd"

Is een oud F1-trucje het geheim achter dominantie Aprilia in GP Thailand?

MotoGP
GP van Thailand
Is een oud F1-trucje het geheim achter dominantie Aprilia in GP Thailand?

FIA-president over races in Midden-Oosten: "Veiligheid en welzijn staan voorop"

Formule 1
FIA-president over races in Midden-Oosten: "Veiligheid en welzijn staan voorop"
Vorig artikel Honda kampt met hevige vibraties: "Werd als gevaarlijk beschouwd"

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Openingsrace WEC in gevaar door onrust Midden-Oosten? FIA deelt verklaring

WEC
WEC
Losail Prologue
Openingsrace WEC in gevaar door onrust Midden-Oosten? FIA deelt verklaring

Organisatie F1 Australië verwacht geen problemen ondanks onrust Midden-Oosten

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Organisatie F1 Australië verwacht geen problemen ondanks onrust Midden-Oosten

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Feature
DTM
Feature
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"
Meer van
Andrea Stella

Stella na F1-wintertests: Ferrari en Mercedes de te kloppen teams

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Stella na F1-wintertests: Ferrari en Mercedes de te kloppen teams

McLaren dringt aan op maatregelen voor veiligere F1-starts in 2026

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
McLaren dringt aan op maatregelen voor veiligere F1-starts in 2026

McLaren: "Nog veel te winnen qua motor en actieve aerodynamica"

Formule 1
Formule 1
McLaren: "Nog veel te winnen qua motor en actieve aerodynamica"
Meer van
McLaren

Escalatie in Midden-Oosten: Pirelli annuleert bandentest in Bahrein

Formule 1
Formule 1
Escalatie in Midden-Oosten: Pirelli annuleert bandentest in Bahrein

Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid

Formule 1
Formule 1
Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid

Nieuwe manager Piastri? Australiër reageert op afwezigheid Webber

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Nieuwe manager Piastri? Australiër reageert op afwezigheid Webber

Feature

Geniet van een advertentievrije website

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Bekijk meer