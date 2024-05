McLaren-teambaas Stella: DRS-zones Miami te kort om in te halen

Ondanks drie DRS-zones op het circuit in Miami is de teambaas van McLaren van mening dat inhalen op het circuit in Florida te moeilijk is. “Ik moet zeggen dat we verwachtten dat inhalen een stuk makkelijker zou zijn, en we waren verrast om te zien dat het zo lastig was”, legt de Italiaan uit. “Ik denk dat de DRS-zone iets te kort is, want je hebt geen tijd om de verloren rondetijd of afstand in te halen. Praktisch gezien verlies je alles in de langzame secties. Zelfs in de snelle sectie zijn er twee gedeelten voorafgaand aan het lange rechte stuk. Het lijkt erop dat je net te veel verliest om dat goed te maken. Het is een beetje verrassend.” Een makkelijke oplossing zou zijn om de DRS-zone te verlengen, meent Stella.

Andrea Stella, teambaas McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, 1e positie, vieren op het podium met Champagne Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Een ander probleem dat zich voordoet en in toenemende mate een rol speelt, is het volgen van auto’s. De reglementswijzigingen in 2022 introduceerden bolides die meer gericht waren op het genereren van downforce via het grondeffect, waardoor minder neerwaartse druk verloren gaat als auto’s dicht op elkaar zitten. In eerste instantie werkte dit principe goed, maar naarmate de teams extra downforce vinden en zich meer op outwash concentreren, doet dit probleem zich opnieuw voor.

“Met de ontwikkeling van de auto’s lijkt het erop dat volgen wederom best lastig is”, vervolgt de McLaren-teambaas. “Ik denk niet dat het met deze generatie auto’s net zo extreem als hiervoor is, maar het lijkt er zeker lastiger te zijn dan wat we met deze generatie auto’s hadden geanticipeerd”, aldus de Italiaan.

DRS-treinen komen terug

Ook Aston Martin-teambaas Mike Krack denkt dat deze ontwikkeling in combinatie met de baankarakteristieken de reden is voor de welbekende DRS-treinen op het circuit van Miami. “We weten uit het verleden al dat je van die DRS-treinen hebt. Zelfs als je DRS van de auto voor je hebt, is het niet makkelijk. We zaten achter een Alpine, en die is samen met Williams de lastigste auto om in te halen. We wisten dat dat niet goed was, en het was moeilijk om er voorbij te komen. Je moest bij de DRS-detectiepunt heel dicht erop zitten en al je energie gebruiken om er voorbij te komen”, verklaart de Luxemburger.