McLaren: Vergelijk Norris nog niet met Schumacher of Hamilton

Lando Norris draait momenteel zijn vierde F1-seizoen in dienst van McLaren. De Brit maakte na 2018 de overstap van de Formule 2 naar de koningsklasse, maar moest enorm wennen. De eerst verlegen Norris heeft zich intussen ontpopt tot één van de meest populaire rijders en spreekt met name het jonge publiek aan, doordat hij geregeld gamet op zijn Twitch-kanaal. Op de baan presteert de McLaren-coureur ook niet onaardig. De 22-jarige rijder uit Bristol heeft één pole-position achter zijn naam staan en vijf podiums. In de Grand Prix van Rusland vorig jaar leek hij op weg naar zijn eerste zege, maar een tactische fout in de natte slotfase voorkwam dit.

McLaren is meer dan tevreden met Norris en met name CEO Zak Brown is erg van hem gecharmeerd. In 2021 kon Norris op contractverlenging rekenen, maar begin dit jaar werd de overeenkomst alweer opengebroken en met extra jaren aangevuld. Zo is de Engelsman in ieder geval tot en met 2025 onder de pannen. Momenteel overklast hij ook teamgenoot Daniel Ricciardo, die het zichtbaar moeilijk heeft in de nieuwe 2022-auto. Hoewel de eerste zege nog moet komen, wordt Norris gezien als één van de grootste talenten die de Formule 1 momenteel in huis heeft.

"Het is alleen nog te vroeg om Lando met een Lewis Hamilton of Michael Schumacher te vergelijken. Maar er is een reden dat we een langdurig contract met hem zijn aangegaan. Hij heeft ons met zijn progressie en prestaties laten zien dat hij iets speciaals heeft", zegt McLaren-teambaas Andreas Seidl. "Dat gold ook in Monaco. Hij levert meteen, dat is indrukwekkend. Het is ook belangrijk voor het team. Op dit moment voeren we een hevige strijd om P4 in het kampioenschap, waarin we het opnemen tegen sterke concurrenten. Zij beschikken ook over snelle auto's en goede rijders. Ik ben in ieder geval erg blij dat Lando bij ons zit. Hij heeft potentie en al veel laten zien. Het is simpelweg onze taak om hem in de komende jaren een betere auto te geven."

Aan de andere kant van de McLaren-pitbox heerst ontevredenheid. Brown heeft kort voor de race in Monaco gezegd dat Ricciardo nog niet naar behoren presteert en dat diens contract een aantal mechanismes bevat, waarmee hij doelt op prestatieclausules waardoor Ricciardo voortijdig aan de kant kan worden geschoven. Seidl houdt zich op de vlakte over de prestaties van de Australiër als hem daarnaar gevraagd wordt. "In deze situatie is het zaak er te voor blijven gaan en elk weekend de data te analyseren om Daniel te helpen in het behalen van zijn doel. Hij voelt zich op dit moment nog niet comfortabel in de auto. Met name als hij tot de limiet moet pushen in de kwalificatie", stelt Seidl. "Daar komt bij dat hij het moet opnemen tegen Lando. Dat is de huidige situatie. Maar Daniel is toegewijd en ervaren."