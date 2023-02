McLaren heeft te veel drag: “Komt overeen met verwachting”

Op het gebied van de aerodynamica is de McLaren MCL60 nog niet efficiënt genoeg, vertelt teambaas Andrea Stella. Het betekent dat de wagen te veel luchtweerstand heeft op de rechte stukken voor het downforceniveau waarmee het rijdt. “We hadden duidelijke doelen voor de ontwikkeling: onder meer de aerodynamische efficiëntie, het managen van de banden en het verbeteren van de balans”, begint Stella. “De meeste doelen hebben we bereikt, maar qua aerodynamische efficiëntie staan we nog niet waar we willen staan in de strijd om de top-vier.”

Dat McLaren nog geen overtuigende indruk maakt tijdens de testdagen in Bahrein komt voor Stella niet als een verrassing. “Wat we de afgelopen twee dagen hebben gezien lag redelijk in de lijn der verwachting. Het is geen verrassing”, aldus Stella. “Wat betreft de aerodynamica komt de data overeen met onze verwachtingen. We weten dat we nog werk te doen hebben, maar het wordt een lang seizoen en de volgorde op de grid kan variëren. Zoals ik bij de presentatie van de auto al zei: we weten dat we ons goed kunnen ontwikkelen. Daar focussen we ons op. In het begin moeten we realistisch zijn, maar we blijven optimistisch voor het seizoen.”

Stella verwacht een spannend jaar. “Ik denk dat het middenveld opnieuw heel dicht bij elkaar zal zitten”, vervolgt de Italiaan, die Andreas Seidl deze winter opvolgde als teambaas van McLaren. “Als je er dus niet het maximale uithaalt, dan kom je misschien met moeite door Q1. Tegelijkertijd kan je ook meedoen voor een plek in Q3. Dus ik denk dat het relatief open ligt. Ons doel gedurende het seizoen is om een wagen voor de top-vier bij de teams te hebben, maar op dit moment zitten we daar niet per se bij.”

Video: Oscar Piastri spint tijdens F1-test in Bahrein