“Als je hem naast de Red Bull zet, dan lijken de zijkanten nogal op elkaar”, sprak Lewis Hamilton na de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië over de nieuwe McLaren. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg bijval van zijn Mercedes-teambaas Toto Wolff: “Je ziet van buitenaf maar de helft van alle informatie en dat is dat de auto eruit ziet als een Red Bull”.

McLaren-teambaas Andrea Stella erkent dat zijn team zich heeft laten inspireren door Red Bull, maar van simpelweg kopiëren is geen sprake. “Elk team laat zich inspireren door een ander team”, reageert de Italiaan. “Maar als je inspiratie opdoet of naar foto’s kijkt, dan betekent dit niet gelijk dat je de geometrie kopieert en deze in je CFD-simulaties en windtunnel plaatst. Het is dan niet zo dat de auto ineens uitblinkt qua downforce. Meestal gebeurt het tegenovergestelde, aangezien je wagen is afgestemd op de dingen die je op dat moment had.”

“Het belangrijkste is dat je leert dat sommige concepten meer potentie kunnen hebben, waardoor je sneller en ook langer kan doorontwikkelen”, vervolgt Stella. “Daar heb je de juiste mensen op de juiste plek voor nodig. Hiervoor wil ik graag één naam noemen: Peter Prodromou. Hij leidt de aerodynamische ontwikkeling van McLaren. Hij levert uitzonderlijk werk bij het bepalen van welke weg we inslaan met het concept, maar hij heeft ook de hele aerodynamica-afdeling georganiseerd en geïnspireerd.”

“Het zou afbreuk doen aan onze aerodynamica-afdeling als ik zou zeggen: ‘Oh ja, we hebben dat gezien en nu hebben we de oplossing’. Ik weet zeker dat alle teams inspiratie hebben opgedaan door naar de auto van Red Bull te kijken, net zoals ze inspiratie opdoen door naar foto's van andere wagens te kijken”, weerspreekt Stella de stelling dat McLaren Red Bull heeft gekopieerd. “Je ziet dingen en krijgt ideeën van wat je misschien kan doen, maar je moet het wel zelf doen en doen wat bij je auto past. Anders levert het niets op.”

Video: Ernest Knoors over de upgrade van McLaren