Het is aan het scherp reageren van Max Verstappen te danken dat twee kanshebbers voor de topposities in de Formule 1-kwalificatie op Monza niet met elkaar crashten. Oscar Piastri werd op een onhandig moment uit de pitbox gestuurd en knalde bijna op de Red Bull van Verstappen. De wedstrijdleider is het aan het onderzoeken, een straf hangt in de lucht. Een gridstraf is overigens onwaarschijnlijk, een boete lijkt de meest logische maatregel.