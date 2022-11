McLaren vindt straf voor veroorzaken rode vlag goed idee

Zak Brown bracht het voorstel van Carlos Sainz afgelopen vrijdag ter sprake in een vergadering van de F1 Commission. Daar was men het eens dat het onderwerp moet worden besproken binnen het Sporting Advisory Committee van de FIA. Dat comité helpt bij het opstellen van de regels. “Ze doen het al in andere kampioenschappen, dat je je snelste ronde van de sessie kwijtraakt”, reageert de CEO van McLaren op een vraag van Motorsport.com.

“Alle coureurs doen over het algemeen een run met één snelle ronde, dus dit zou een rijder straffen. Of het nou met opzet was of niet, je verpest wel de ronde van anderen. Volgens mij is het een eenvoudige oplossing, die meteen geïmplementeerd kan worden”, aldus Brown, die bijval kreeg van Mercedes-teambaas Toto Wolff: “Ik ben het met Zak eens dat dit een goed idee is. Als ik me niet vergis, is dit er al in de Formule E, dat je snelste ronde wordt afgepakt. Het is dus iets dat we kunnen implementeren.”

Aston Martin en Alpine voorzichtiger

Aston Martin-teambaas Mike Krack is minder uitgesproken. “Ik zie het niet zo zwart/wit”, vertelt de Luxemburger. “We moeten het echt per geval beoordelen. Misschien moeten we naar het Sporting Advisory Committee gaan en kijken naar vergelijkbare situaties in de afgelopen tien jaar. Het is namelijk vrij makkelijk om iemand te beschuldigen, terwijl het achteraf niet klopt. Het klinkt misschien simpel om te implementeren, maar ik denk dat het lastig wordt om uit te voeren.”

Laurent Rossi, de CEO van Alpine, sluit zich aan bij Krack. “Misschien zou je de sessie met één of twee ronden kunnen verlengen”, stelt Rossi voor. “Op die manier kunnen anderen hun ronde afmaken, terwijl de veroorzaker dat niet kan. Ik weet het niet, maar het zou ook een idee kunnen zijn. Maar zoals Mike al zei: het moet uitgebreid worden onderzocht. We moeten niet te snel een coureur of team beschuldigen.”

