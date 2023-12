Na een bizarre transfersoap stond Oscar Piastri begin dit Formule 1-seizoen niet voor Alpine, maar voor McLaren aan de start. De Australiër diende zich aan als een van de grootste talenten en er werd direct veel van hem verwacht. Aan het begin van het jaar stelde de MCL60 echter enorm teleur, waardoor ook Piastri nauwelijks zijn kunsten echt kon laten zien. Na de updates geïntroduceerd in Oostenrijk en Groot-Brittannië werd het gat een flink eind gedicht en met een sprintzege in Qatar bekroonde de jonge Australische coureur zijn debuutseizoen. Teambaas Andrea Stella is dan ook onder de indruk van zijn prestaties en licht een punt uit wat volgens hem het knapste was. "De snelheid waarmee hij dingen leert, maakt hem uitzonderlijk", verklaart de Italiaanse topman.

Stella komt ook tot de conclusie dat de prestatie van Piastri, gezien het zware seizoen, nog knapper is. De Italiaan zag de Australische coureur elke race weer een stap zetten. "De groei was zo indrukwekkend. Dat zorgt natuurlijk ook voor verwachtingen voor volgend seizoen. Verwachtingen zorgen ervoor dat je wat moet laten zien", aldus de 52-jarige Italiaan. "Oscar is iemand die met beide benen op de grond blijft staan. Hij is enorm toegewijd. Het werken met hem gaat meer gericht zijn op het doortrekken van de stijgende lijn. Dat werk is al voor het ingaan van de winterstop ingepland."

In de paddock is er ook veel lof over de manier waarop Piastri zich dit jaar presenteert. De 22-jarige coureur is nog jong, maar laat ondanks dat volwassen gedrag zien. "Ik denk dat misschien een van de sleutels tot de snelle groei de man achter de coureur is", legt Stella. "Hij is zo kalm, hij is zo goed in zichzelf in een modus te houden waarin hij zijn talent optimaal kan benutten. Ik moet actief denken om productief te zijn, bij Oscar komt dat op een heel natuurlijke manier. Misschien heeft hij daar in zijn carrière tot nu toe aan gewerkt. Dat weet ik niet, maar het is zeker opmerkelijk." Door deze karaktereigenschappen verwacht Stella ook veel van zijn pupil: "Ik heb veel goede coureurs gezien en zij onderpresteerden allemaal toen zij niet in de modus bleven waar ze op hun best waren. Voor Oscar is dat iets heel natuurlijks."