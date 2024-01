Het verhaal van McLaren in 2023 is bekend. Het team startte het seizoen dramatisch, maar wist gaandeweg het kampioenschap door gerichte updates de weg naar boven te vinden, om uiteindelijk achter Red Bull, Mercedes en Ferrari als vierde te eindigen.

Ondanks die opmars bleef de MCL60 met name in de kwalificatie een moeilijk te hanteren machine. Dat kwam vooral naar voren in de laatste races van het jaar, toen het onvoorspelbare karakter van de auto ervoor zorgde dat Lando Norris een aantal opvallende fouten maakte in de kwalificatie in Brazilië en Abu Dhabi.

De ingenieurs van McLaren hebben deze winter een paar van de oorzaken ontdekt en aangepakt voor de MCL38, de auto van komend seizoen. Toch gaat het nog wel even duren voordat de aanpassingen ook echt zullen gaan werken. "We hebben onszelf vorig jaar wel afgevraagd of we de auto niet sneller hebben gemaakt ten koste van de bestuurbaarheid als je in de kwalificatie op de limiet moet rijden", zegt teambaas Andrea Stella in gesprek met Motorsport.com. "We hebben eerst onderzocht of dat echt zo was en niet een soort van toeval die technisch gezien los van elkaar stonden. We denken een aantal gebieden gevonden te hebben die invloed hebben op de aerodynamica."

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Andrea Stella, teambaas McLaren

Ondanks dat het een aerodynamisch probleem leek, zegt Stella dat de rijhoogte zo'n belangrijke rol speelt bij de huidige auto's, dat er ook op het vlak van voertuigdynamica aanpassingen nodig zijn. "Bij deze auto's gaan aerodynamica en rijgedrag hand in hand", legt de Italiaan uit. "Je weet dat je deze auto's zo laag mogelijk bij de grond wilt hebben, dat is voor elk team een van de uitdagingen. Dat is een gebied dat aandacht verdient. Er zijn er nog meer, maar die ga ik niet prijsgeven."

Het probleem lijkt dus getackeld, maar een snelle oplossing is er niet. Stella verwacht dat het zelfs maanden kan duren voordat de aanpassingen hun weg hebben gevonden naar de MCL38. "Sommige verbeteringen worden misschien ingebouwd in de auto waarmee we het seizoen starten, maar andere zaken maken deel uit van een geplande work flow en die zullen tegelijk met andere updates worden gelanceerd. Voor sommige zaken heb je nu eenmaal een paar maanden nodig."