McLaren met speciale livery in Formule 1-seizoensfinale

Het Britse team racet dit seizoen in de traditionele papaya-oranje en blauwe kleuren, maar voor de seizoensfinale gaat de livery op de schop. De nieuwe, eenmalige kleurstelling is ontworpen in samenwerking met de kunstenares Rabab Tantawy uit de Verenigde Arabische Emiraten. De actie komt voort uit de ‘Driven by Change’-campagne centraal, iets wat McLaren en sponsor Vuse samen omarmd hebben. Vuse wil hiermee talentvolle artiesten van 25 jaar en ouder die niet de wereldwijde erkenning krijgen die zij verdienen een platform geven. Kunstenares Tantawy ging in samenwerking met automotive mediadesigner Davide Virdis aan de slag met de McLaren. Ze is de eerste vrouwelijke artiest uit het Midden-Oosten die een F1-livery ontworpen heeft.

De aangepaste kleurstelling werd onthuld tijdens een speciaal evenement in Abu Dhabi. Claire Cronin, Chief Marketing Officer van McLaren, zei hier: “We zijn blij dat we kunst en de motorsportwereld bij elkaar kunnen brengen op een baanbrekende wijze, door de kunstwerken van Rabab Tantawy op onze raceauto’s voor de Grand Prix van Abu Dhabi toe te passen. Driven by Change is een unieke kans om ons wereldtoneel te gebruiken om aanstormend talent te steunen. De kunstwerken van Rabab zijn inspirerend en we zijn trots dat we met haar papaya-geïnspireerde creatie mogen racen.”

Eerder dit jaar reed McLaren in Monaco al met een eenmalige livery in de iconische Gulf-kleuren. Dat werd toen zeer positief ontvangen door de fans.

Meer foto's van de speciale McLaren-livery voor de GP van Abu Dhabi:

McLaren MCL35M Abu Dhabi GP livery 1 / 4 Foto door: McLaren McLaren MCL35M Abu Dhabi GP livery 2 / 4 Foto door: McLaren McLaren MCL35M Abu Dhabi GP livery 3 / 4 Foto door: McLaren McLaren MCL35M Abu Dhabi GP livery 4 / 4 Foto door: McLaren