McLaren onthult speciale Triple Crown-livery voor F1 Grand Prix van Monaco

McLaren viert dit jaar haar zestigste verjaardag als raceteam. In 1963 richtte Bruce McLaren het team, dat vele successen zou kennen, op. Als verwijzing naar dit jubileum gaf McLaren haar nieuwe Formule 1-bolide de naam MCL60 en rijden de vier deelnemende coureurs in de Indy 500, Patricio O'Ward, Felix Rosenqvist, Alexander Rossi en Tony Kanaan met speciale kleurstellingen om één voor één stil te staan bij wat McLaren ziet als haar eigen Triple Crown.

McLaren won namelijk in 1974 de Indy 500 met Johnny Rutherford, in 1984 de Grand Prix van Monaco met Alain Prost en in 1995 de 24 uur van Le Mans met Yannik Dalmas, JJ Lehto en Masanori Sekiya. Laatstgenoemde was geen fabrieksauto, toch heeft McLaren besloten om over de neus en voorvleugels naar deze zwarte McLaren F1 GTR te verwijzen.

Het centrale deel van de auto van Lando Norris en Oscar Piastri is tijdelijk wit als erkenning van het succes van Prost, hoewel dit ook te zien is aan de achterkant van de speciale kleurstelling, waar dit gebied lijkt op de Marlboro-kleurstelling dat het team tussen 1974 en 1996 voerde. Om elke associatie met de voormalige sponsor te vermijden – en omdat tabakssponsoring in de moderne Formule 1 verboden is – zijn de MCL60 achtervleugels in plaats daarvan geschilderd in hetzelfde papajaoranje dat op Rutherfords Indycar werd gebruikt en ook de basis vormt voor de typische moderne McLaren-kleuren. McLaren zal ook in Barcelona voor de Grand Prix van Spanje met deze speciale livery rijden.

De speciale MCL60 Triple Crown-livery van bovenaf. Foto: McLaren Racing

"We hebben de grootste prestatie in de autosport geleverd door de Triple Crown te voltooien, dus we zijn trots om de rijke geschiedenis van McLaren Racing te vieren met een speciale livery tijdens de Grand Prix van Monaco in 2023", zegt McLaren-CEO Zak Brown. "In lijn met de viering van ons zestigjarig bestaan en ter ere van de nalatenschap van Bruce McLaren is de unieke livery een eerbetoon aan de drie overwinningen die de Triple Crown vormen."

"Het is een voorrecht om betrokken te zijn bij de viering van de zestigste verjaardag van McLaren Racing en het combineren van drie iconische McLaren-kleuren tot één voor de Grand Prix van Monaco in 2023 wordt een bijzonder moment voor het hele team", aldus Norris. "McLaren heeft een indrukwekkende staat van dienst in Monte Carlo en op persoonlijk vlak was het een grote eer om tijdens de race van 2021 [toen McLaren in een speciale eenmalige Gulf-kleurstelling reed als onderdeel van de deal met de oliemaatschappij] een podiumplaats te hebben behaald. We zullen hard racen in een geweldig mooie auto om Bruce McLaren en de fantastische nalatenschap van het team te vieren."

Ook Piastri is enthousiast over de speciale kleuren voor McLaren. "De Triple Crown-kleuren zien er ongelooflijk uit en ik kan me geen betere manier voorstellen om mijn eerste Grand Prix van Monaco als Formule 1-coureur met McLaren Racing te beleven", aldus de Australiër. "Bruce McLaren won in 1962 in Monte Carlo en het McLaren-team heeft zo'n rijke geschiedenis in de Grand Prix van Monaco. Ik zal me ongelooflijk trots voelen als ik in de MCL60 op de grid sta, met dezelfde kleuren als de drie Triple Crown-winnende racewagens."

De MCL60 en de auto's die de inspiratie vormden voor de speciale livery. Foto: McLaren Racing

Naast de speciale F1-kleuren produceert McLaren ook vijf films om de verhalen van de 'Triple Crown'-overwinningen en de opkomst van de organisatie sinds de oprichting in 1963 te vertellen.

In de Indy 500, die op dezelfde dag als de Grand Prix van Monaco verreden wordt, zal Patricio O'Ward in een volledig zwarte livery rijden, ter ere van de F1 GTR die de 24 uur van Le Mans bij haar eerste poging won. De auto met startnummer zes, van Felix Rosenqvist, zal het design van de iconische MP4/2 van Alain Prost dragen, ter ere van zijn zege in de straten van Monaco, al is het rood vervangen door oranje. Alexander Rossi zal in een volledig papajaoranje, ter ere van Rutherfords zege in de M16C/D, Arrow McLaren Chevrolet deelnemen aan de race. Ten slotte neemt Tony Kanaan namens Arrow McLaren voor het laatst deel aan de Indy 500. De winnaar van de Indy 500 van 2013 rijdt dan met een livery die deze drie prestaties samen moet eren.

De speciale kleurstellingen van Arrow McLaren voor de Indianapolis 500. Foto: Arrow McLaren SP