McLaren rijdt tijdens GP van Japan met speciale F1-livery

De McLaren MCL38 wordt normaal gesproken voorzien van een livery met zwarte en oranje vlakken. Voor de Japanse Grand Prix gooit de renstal uit Woking het echter over een andere boeg. Middels de Driven by Change-campagne is er een samenwerking tot stand gekomen met de Japanse kunstenaar MILTZ, die de kleurstelling van een eigen twist heeft voorzien. Enkele oranje vlakken van de kleurstelling zijn hierdoor blauw en wit geworden. Voor het ontwerp haalde MILTZ inspiratie uit Edomoji, een traditionele Japanse kalligrafie. Dat heeft hij gemengd met moderne kunst en cultuur. De blauw-witte vlakken stellen de snelheid van een F1-auto voor in de vorm van een draak die door de wolken racet.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn het hele F1-weekend in Japan te herkennen aan de gewijzigde livery, die dus onderdeel is van de campagne Driven by Change. Opkomende creatieve talenten krijgen daarbij een platform om zich op het wereldwijde toneel te laten zien tijdens F1-raceweekenden. Het is het vierde opeenvolgende jaar dat McLaren en sponsor Vuse de handen ineen slaan voor dit initiatief, dat sinds 2021 voor de nodige eenmalige kleurstellingen heeft gezorgd. Zo werd de McLaren MCL35M in 2021 voorzien van een Gulf-livery tijdens de GP van Monaco, terwijl de livery in Monaco van vorig jaar juist een verwijzing was naar de door McLaren behaalde Triple Crown. Ook in Groot-Brittannië, Singapore, Japan en Abu Dhabi reed de formatie met een aangepaste kleurstelling.