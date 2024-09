De trotse koploper van het constructeurskampioenschap heeft een speciale kleurstelling onthuld voor het Grand Prix-weekend in Singapore. Het betreft een eenmalige ‘Legend Reborn’ livery, waarbij het iconische MP4-tijdperk tussen 1981 en 1996 centraal staat. Dit is gecombineerd met het huidige papaya-oranje. De kleurstelling is ontworpen in samenspraak met teampartner OKX, net als de speciale livery die eerder dit jaar in Monaco werd gebruikt.

De MCL38 van Lando Norris en Oscar Piastri is in de straten van Singapore uitgerust met een grote witte baan over de sidepod en motorkap, evenals over de neus. De rest van de auto bestaat uit de gebruikelijke kleuren. Bovendien zijn de namen van dertien iconische McLaren-coureurs geïntegreerd in de livery rond de cockpit. Onder hen onder meer Ayrton Senna, Alain Prost en Niki Lauda.

Eerder in de week kondigden RB F1 en Mercedes al aan met een speciale livery in actie te komen op het Marina Bay Circuit. RB gaat voor een spijkerbroek-look in samenwerking met teamsponsor Hugo. Mercedes is in de kleuren van Petronas gestoken. Red Bull Racing liet daarentegen juist weten niet te kiezen voor een speciaal likje verf. Het team uit Milton Keynes zou de livery voor Singapore en Austin laten ontwerpen door een fan, maar ziet daar toch van af. De speciale kleurstelling zou 1 kilogram extra gewicht opleveren, wat neerkomt op 0,03 seconden per ronde. Gezien de onderlinge krachtsverhoudingen in de strijd om beide wereldtitels heeft het team ervoor gekozen om de fanactie te schrappen.