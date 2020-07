McLaren: Kwalificatie in Hongarije gaf 'realistischer beeld'

Lando Norris staat na de eerste twee races van 2020 op de derde plek in het kampioenschap, mogelijk gemaakt door zijn eerste podiumfinish bij de seizoensopener in Oostenrijk en een ijzersterke slotfase die hem op P5 bracht tijdens de GP van Stiermarken. Maar daar waar McLaren in de eerste twee races de subtop aanvoerde, kwam het team in de Hongaarse kwalificatie niet verder dan P8 en P9. Toch beangstigt dat beeld Norris niet, want hij gelooft dat deze kwalificatie een realistischere afspiegeling van de verhoudingen was dan bij de eerste twee races.

“We hebben het heel goed gedaan in de eerste twee weekenden, en we hebben beter gescoord dan veel van de snellere auto’s, maar ik denk dat deze zaterdag realistischer was voor waar we hadden moeten staan”, zei Norris nadat hij zich als achtste kwalificeerde op de Hungaroring. “Ik ben blij dat ik zo dicht bij een aantal van de auto’s voor ons stond, maar denk dat dit is waar wij verwachten te staan, niet zoals de eerste twee weekenden. Het is geen schok, ik denk niet dat ik teleurgesteld ben en ik denk niet dat mijn ronde mij veel verder naar voren had kunnen brengen. Voor de verandering ben ik blij dat ik achtste sta.”

Vorige week trainde Carlos Sainz Jr. zich naar de derde startpositie, zijn beste kwalificatie in F1. In Hongarije reed hij de negende tijd en hij legde uit dat de ‘high downforce’-natuur van de Hungaroring een aantal zwakkere plekken van de McLaren MCL35 heeft blootgelegd. “Het is representatief voor waar we staan op ‘high downforce’ circuits”, verklaarde Sainz. “Met de downforce en de grip van onze auto op een circuit als Hongarije denk ik dat we iets kwetsbaarder zijn dan in Oostenrijk. Daar draait het meer om de balans op hoge snelheid en de topsnelheid op rechte stukken. Dus op een ‘high downforce’ circuit hebben we nog wel wat werk te verrichten.”

McLaren heeft 'goede verbeteringen doorgevoerd'

In Oostenrijk rekende McLaren nog af met Racing Point en Ferrari, teams die in de Hongaarse kwalificatie sneller waren dan de Britse renstal. Maar Norris meent dat het McLaren niet echt verrast heeft dat deze teams een sprong vooruit hebben gezet. “Het is niet zo goed als in Oostenrijk, maar we verwachtten ook niet zo goed te zijn”, vertelde Norris. “We wisten dat Ferrari een redelijke sprong zou maken op dit circuit, dus ik ben niet teleurgesteld. Het geeft ons de kans om iets meer te leren over onze zwakke punten, in plaats van te denken hoe goed we waren in de afgelopen twee weekenden.”

“Het heeft ons ook de kans gegeven om te zien waar we ons in vergelijking met andere teams nog moeten verbeteren. In vergelijking met een aantal stallen hebben we goede verbeteringen doorgevoerd, in vergelijking met vorig jaar. Dat is het belangrijkste pluspunt. Het was positief in vergelijking met waar we het weekend begonnen. De combinatie van Carlos en ik met de auto was niet de meest gelukkige, en ik denk dat we sinds vrijdag goede veranderingen hebben doorgevoerd. We waren blij dat we Q3 bereikten en deden wat we gedaan hebben.”

Met medewerking van Luke Smith