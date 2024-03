McLaren hoopte na de sterke tweede seizoenshelft van 2023 als naaste belager van Red Bull Racing aan het seizoen 2024 te beginnen. Dat is vooralsnog een stap te ver gebleken, aangezien het team in Bahrein en Saudi-Arabië vooral met Ferrari, Aston Martin en Mercedes om de punten streed. McLaren begon tegenvallend aan het seizoen 2023, maar dit jaar zit het er al een stuk beter bij. Na een aantal updates zette het team uit Woking grote stappen en was het de nummer twee op de grid. Oscar Piastri tekende in Jeddah voor de vierde plaats, het beste resultaat tot nu toe voor McLaren. Toch rijst de vraag of McLaren dit jaar weer voor een verrassing kan zorgen middels updates.

Teambaas Andrea Stella stelt dat het vooral van updates moet komen dit jaar, aangezien er in het huidige pakket nog maar weinig ruimte voor verbetering is. "Er is nog wat marge om de auto een klein beetje beter te leren begrijpen", zegt Stella. "Hier hadden we bijvoorbeeld een iets andere benadering voor de afstelling van de twee auto's. We zien interessante positieve en negatieve elementen. Je wil die kennis gebruiken voor de toekomst. Ik bedoel, met het optimaliseren [van de afstelling] kun je misschien één tiende van een seconde vinden. Het is niet dat je iets magisch kunt vinden, want we hebben al de driedaagse test gehad, dit weekend en Bahrein, dus we zijn al een tijdje onderweg."

Stella is van mening dat McLaren genoeg kennis heeft van de MCL38 zoals deze nu is, op een 'klein verschil tussen de twee auto's' na. "Het draait heel erg om upgrades of het aanpassen aan de baan voor wat betreft baankarakteristieken." Stella verwacht op basis van de race in Saudi-Arabië dat McLaren net als vorig jaar goed zal presteren op Suzuka. "Maar het is een ontwikkelingsstrijd. En de ontwikkeling kan de zeer zichtbare ontwikkeling zijn waarbij je met een aerodynamische upgrade komt, die we ook aangeven op de formulieren en die zeer zichtbaar zijn", doelt de Italiaan op de zogenaamde 'show and tell' van de F1-teams in de pitstraat, waarbij nieuwe ontwikkelingen aangewezen moeten worden. "Maar er zijn ook dingen die je op mechanisch of aerodynamisch vlak kunt leveren."

Stella verklapt dat McLaren op dit moment beide elementen in de pijplijn heeft zitten. "We hebben enkele kleine dingen die we meenemen naar Australië en hopelijk voor Japan. Maar dat gaat dan om milliseconden", tempert de teambaas de verwachtingen. "Hopelijk kunnen we binnen het eerste derde deel van het seizoen een grote upgrade meenemen."