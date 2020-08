Vandoorne en Gutierrez ‘goed voorbereid’ op reserverol bij McLaren

McLaren kondigde eerder dit jaar aan dat het de beschikking heeft over de reservecoureurs van Mercedes, wat onderdeel is van de toekomstige motordeal die in 2021 ingaat. Racing Point heeft een soortgelijke overeenkomst, maar de reserverijders van de kampioensformatie liet men links liggen toen er een vervanger nodig was voor de met het coronavirus besmette Sergio Perez. Het team koos voor Nico Hülkenberg. Stoffel Vandoorne moet volgende week aan de bak in de Formule E, terwijl Esteban Gutierrez in 2016 voor het laatst in de Formule 1 racete. Ook reed de Mexicaan niet eerder voor Racing Point, wat tegen hem werkte.

Volgens Seidl zou McLaren niet het pad van Racing Point volgen en bijvoorbeeld Alonso oproepen. Beide Mercedes-reserves zijn volgens de Duitser goed voorbereid op een mogelijke invalbeurt. “Fernando speelt geen rol in de discussie over reserverijders”, antwoordde Seidl op een vraag van Motorsport.com. “En ik denk ook dat het Indy-programma nu begint. Zoals we voor het seizoen hebben gecommuniceerd hebben we een overeenkomst met Mercedes, net zoals we vorig jaar met Renault hadden, zodat wij toegang hebben tot Stoffel en Esteban in het geval wij een reservecoureur nodig hebben.”

“Daar hebben we ons op voorbereid, we hebben met beide jongens stoeltjes gepast en een korte simulatorsessie gedaan zodat we klaar zijn voor de start”, vervolgt Seidl. “In het slechtste geval kan zoiets op zaterdag gebeuren en dan moeten we snel kunnen handelen. Dat is dus allemaal geregeld. Natuurlijk vinden we het vervelend voor Sergio Perez en zijn nauwe contacten en iedereen die last heeft van deze situatie op dit moment. Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt en hopelijk gezond is.”

Seidl benadrukte dat McLaren hard werkt om problemen met COVID-19 te voorkomen, nadat het eerder een positief geval had waardoor de Grand Prix van Australië werd afgelast. “Je probeert je zoveel mogelijk te houden aan alle hygiënische en social distancing-regels, geen onnodige risico’s te nemen, zelfs tussen deze triple-headers. Daarom houden we regelmatig briefings met het hele team, inclusief onze coureurs, zodat we zonder infecties verder kunnen. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. Er zijn geen garanties. Het kan bij eenieder gebeuren in ons dagelijks leven, zelfs als we heel voorzichtig zijn.”

De maatregelen die de FIA en de Formule 1 genomen hebben om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken hebben volgens Seidl nu ook duidelijk effect. “Het rigoureuze testregime heeft gisteren in het geval van Sergio ook laten zien dat het werkt, en dat het ons in staat stelt om door te gaan met deze races terwijl we onze mensen tegelijkertijd beschermen. De FIA, de F1 en de promotors verdienen een pluim voor wat ze hebben opgezet om het mogelijk te maken deze races te verrijden.”

Met medewerking van Adam Cooper