In maart 2023 werd aangekondigd dat engineer David Sanchez van Ferrari naar McLaren zou vertrekken om als technisch directeur concept and performance aan de slag te gaan. Na zijn gardening leave ging hij begin januari aan de slag, maar als onderdeel van een reorganisatie van de technische afdeling vertrekt hij slechts drie maanden later alweer bij de formatie uit Woking. Zijn rol wordt de komende tijd op interimbasis ingevuld door teambaas Andrea Stella. Peter Prodromou blijft aan als technisch directeur aerodynamica, terwijl Neil Houldey technisch directeur engineering blijft. Daarnaast heeft McLaren bevestigd dat de van Red Bull Racing overgekomen Rob Marshall in de nieuwe structuur de hoofdontwerper wordt.

Stella benadrukt dat de veranderingen zijn doorgevoerd om de technische structuur van McLaren verder te versterken. "Deze volgende stap in de evolutie van de structuur van de technische afdeling en het werkmodel binnen het team toont onze toewijding om onze technische mogelijkheden en workflows te verbeteren om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren", zegt de teambaas. Hij stelt dat het vertrek van Sanchez in goed overleg tot stand is gekomen. "Na reflectie werd duidelijk dat de rol, verantwoordelijkheden en ambities rond Davids positie niet overeenkwamen met onze oorspronkelijke verwachtingen toen hij in februari 2023 instemde om hier te komen. David en ik waren het erover eens dat het het beste zou zijn om nu uit elkaar te gaan, zodat hij andere mogelijkheden kan nastreven waarin zijn buitengewone vaardigheden beter tot hun recht komen."

Het is nog onduidelijk wat de toekomst in petto heeft voor Sanchez, die aangeeft graag in de Formule 1 te blijven werken. "Ik ben dankbaar voor de kans onderdeel te zijn geweest van dit team. Hoewel de rol die we waren overeengekomen niet klopte met de werkelijkheid van die positie, vertrek ik met respect voor de leiding, bewondering voor de toewijding van mijn collega's en een waardering voor de openheid en eerlijkheid waarmee we deze beslissing besproken en bereikt hebben", legt Sanchez uit. "Ik wens het team succes op haar weg naar de kop van het veld, waar men thuishoort. Ik kijk uit naar mijn volgende uitdaging in de Formule 1."