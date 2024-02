McLaren: "Red Bull begint met voorsprong aan F1-seizoen 2024"

Red Bull Racing stak in 2023 met kop en schouders boven de concurrentie uit in de Formule 1. Beide wereldtitels werden ruim voor het einde al veiliggesteld en uiteindelijk werden 21 van de 22 Grands Prix door het team uit Milton Keynes gewonnen, evenals vijf van de zes sprintraces. De enige sprint die niet naar Red Bull ging, viel ten prooi aan Oscar Piastri. Zijn werkgever McLaren onthulde woensdag de nieuwe MCL38, waarmee de formatie de strijd aan wil gaan met de regerend constructeurskampioen. Toch denkt teambaas Andrea Stella dat het zeker in het eerste deel van 2024 een lastige klus wordt.

"Ik verwacht dat Red Bull bij de start van het seizoen nog een voorsprong heeft. Dat zeg ik omdat ze hun auto vorig jaar niet enorm hebben ontwikkeld. Daarom is het te verwachten dat ze wat kennis en ontwikkelingen hebben opgespaard om te kapitaliseren met de auto voor 2024. Dat is mijn verwachting", vertelt Stella na de vraag of Red Bull verslagen kan worden. Ook noemt hij een factor die voor McLaren zelf van belang wordt om kansrijk te zijn. "Kijkend naar onszelf als McLaren denk ik dat we in een goede positie kunnen zitten als - en ik zeg als - we de ontwikkelingssnelheid van 2023 vast kunnen houden bij de auto voor 2024. We zullen dan zien of dat genoeg is om Red Bull en de andere topteams, die zeker ook goede verbeteringen zullen hebben, uit te dagen."

Red Bull niet enige tegenstander in gevecht in top F1

Lando Norris slaagde er in 2023 niet in om een race te winnen en op die manier met Red Bull af te rekenen. Hoewel hij niet uitsluit dat dit in 2024 soms wel lukt, denkt hij dat de concurrent over een heel seizoen gezien mogelijk een maatje te groot is. "Zijn ze te verslaan? Daar moet je wel ja op zeggen. We willen graag geloven dat het kan, want vorig jaar waren we op bepaalde momenten heel dichtbij en op sommige momenten versloegen we ze. De vraag is dus of we ze over een heel seizoen gezien kunnen verslaan? Dat wordt denk ik de grootste uitdaging", erkent de Brit. "Met het niveau waarop ze nu presteren wordt dat heel lastig. Maar is het op sommige momenten mogelijk om ze te verslaan? Dat denk ik wel, ja."

Piastri denkt intussen dat McLaren optimistisch kan zijn als ze de ontwikkelingssnelheid van vorig jaar kunnen vasthouden. Toch maakt hij ook een belangrijke kanttekening: "Ik denk wel dat we ons ook bewust moeten zijn dat we niet alleen met Red Bull strijden. Vooral in de tweede helft van vorig jaar voerden we een intense strijd met Mercedes en Ferrari en in die fase zaten we qua punten ook ongelofelijk dicht bij elkaar", aldus de Australiër, die aan zijn tweede Formule 1-seizoen begint. "Dat zijn teams die allemaal op verschillende momenten succes hebben gehad. We moeten ons dus realiseren dat we niet alleen met Red Bull vechten. Er zijn denk ik andere topteams die ook progressie boeken."