McLaren lijkt dit weekend in Italië zichtbaar competitiever en profiteert ook nog eens van alle straffen. Hierdoor start Lando Norris als derde aan de Grand Prix op Monza, terwijl Daniel Ricciardo aansluit op P4. Dit scenario doet denken aan vorig jaar. Toen pakte McLaren een één-twee onder leiding van de Australiër. Echter is het verschil in tempo naar de koplopers veel groter dan in 2021. Daarom denkt Norris niet dat het tweetal in staat is om de mannen van Red Bull Racing achter zich te houden. De Brit vreest zelfs voor Ferrari-coureur Carlos Sainz, die in de achterhoede begint. In plaats daarvan denkt hij dat McLaren om de plaatsen zeven en acht gaat strijden.

"Laten we vooral hopen dat inhalen moeilijk wordt. Ik verwacht dat Max snel naar voren komt, net als Carlos", zegt Norris. "De Mercedes van George rijdt waarschijnlijk ook snel weg. Hoe graag ik dit ook niet wil zeggen, maar ik denk dat de plaatsen zeven en acht realistischer zijn. Dat is trouwens wel een goed resultaat. Het is heel simpel allemaal: zes auto's zijn sneller dan wij."

Mercedes-coureur Lewis Hamilton begint als negentiende vanwege een nieuwe power unit. Hij is bang dat er een DRS-trein ontstaat en grapte al zijn iPad mee te nemen in de auto, zodat hij Game of Thrones kan kijken. Ricciardo krijgt de opmerkingen van de Brit voorgelegd, maar is het niet helemaal eens met de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik wil de race niet negatief ingaan", antwoordt Ricciardo op een vraag van Motorsport.com. "Vorig jaar was het al lastig om door het veld te komen, maar ik zie niet in waarom het nu juist lastiger wordt. Ik denk juist dat we meer racen gaan zien. De snellere wagens geraken rapper naar voren, al gaat een DRS-trein het wel lastig maken. Begrijp me niet verkeerd, maar ik denk graag in mogelijkheden. Misschien is zo'n race wel goed voor ons. Je kunt met deze auto's dichter op elkaar rijden, al is de slipstream niet heel sterk. Ik weet niet hoe het zich ontvouwt. Ik denk wel dat je dichter bij kan zitten in de tweede sector."

Video: Motorsport.com blikt vooruit op de Grand Prix van Italië