McLaren: Red Bull F1 maakt verschil met minder bandenslijtage

Aan het begin van het jaar had McLaren niet durven dromen van de succesvolle reeks die de renstal op dit moment doormaakt. De eerste Grands Prix kon de formatie uit Woking nauwelijks punten scoren, maar na de updates tijdens de Formule 1-races in Oostenrijk en Groot-Brittannië is de stap richting de top gezet. Langzamerhand komt zelfs het dominante Red Bull Racing in zicht, al is winnen nog niet gelukt. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella komt dat met name door het betere bandenmanagement van de RB19. "Met nieuwe banden kunnen we hun rondetijden matchen, maar zo gauw de banden slijten, lijkt het erop dat Max [Verstappen] en Red Bull minder slijtage hebben", verklaart de Italiaan. "Hun degradatie is maximaal een tiende elke twee rondes."

Door de lage bandendegradatie bij Red Bull kan McLaren volgens Stella niet definitief aanhaken bij de Oostenrijkse renstal. "Er is een hoog niveau van degradatie en als je dat in kan perken na tien rondes in de stint, dan ben je superieur", noemt de teambaas van het Engelse team, die verwacht dat een stap richting Red Bull op het gebied van bandenmanagement dit jaar niet meer gezet kan worden. "We kunnen niet heel veel meer veranderen met deze auto", onthult 52-jarige topman. "De auto heeft in Singapore een grote update gehad op het gebied van bandenmanagement, maar wanneer de bandendegradatie op een hoog niveau is, kunnen we niet meedoen. We zagen [in Brazilië] ook Mercedes en Ferrari veel last hebben van hoge degradatie."

Zowel Mercedes als Ferrari had het inderdaad erg lastig op het circuit van Interlagos. Met name de eerstgenoemde renstal kreeg het niet voor elkaar om de banden heel te houden en verloor in de sprintrace, maar met name in de Grand Prix veel terrein naarmate de stint vorderde. "Dat was wel een beetje een verrassing, want normaal gesproken doet Mercedes het goed in races waar het bandendegradatieniveau hoog is. Ik weet dan ook niet wat er met hen gebeurd is", aldus Stella. "Ook van Ferrari had ik verwacht dat ze competitiever waren."

