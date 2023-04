De Formule 1 maakte in 2022 grote veranderingen door vanwege de wijzigingen in het technische reglement. Met de nieuwe regelgeving keerde de koningsklasse terug naar auto's met grondeffect. F1 wilde een poging doen het veld dichter bij elkaar te brengen, waardoor er meer actie op de baan zou komen. Daarnaast wilde de FIA, dit in combinatie met het budgetplafond, een einde te maken aan de dominantie van één team. De nieuwe reglementen werken in het middenveld, maar vooraan zijn er nog aardig wat verschillen. Met name Red Bull heeft een grote voorsprong genomen op de rest.

Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella waren de F1-teams in eerste instantie bang dat de nieuwe reglementen weinig vrijheid zouden bieden, maar niets blijkt minder waar. Er is nog genoeg vrijheid om qua ontwikkeling verschillende kanten op te gaan. Red Bull en Ferrari kwamen allebei met een heel ander concept op de proppen met betrekking tot de vloer en sidepods. Mercedes ging voor een wel heel radicaal concept, maar komt daar nu van terug door tegenvallende resultaten.

"Ik moet toegeven, en waarschijnlijk moeten de andere teams dat ook, maar voordat de nieuwe regels van kracht werden dachten we dat we nogal beperkt waren", zegt Stella. "Het interessante is dat er met name rondom de vloer veel prestaties te halen vallen. Het grondeffect kan denk ik verder worden benut dan men in F1 verwacht had. Als je kijkt naar de verfijning van geometrieën, de vaak onzichtbare onderdelen op de vloer en de complexiteit van hoe de luchtstromen lopen, dan gaat dit verder dan eerst werd verwacht met deze reglementen. Vanuit technisch oogpunt is dat fascinerend."

Stella is van mening dat teams die het (onverwachte) potentieel uit nogal complexe vloeren halen beloond worden. Dit blijkt uit de riante voorsprong die Red Bull heeft op de rest van het veld. "Je ziet vanuit het oogpunt van spektakel dat als iemand het goed doet, zoals Red Bull, dat voordeel consistenter is dan verwacht werd. Er zijn dus technische aanleidingen voor waarom dit zo is. Uiteindelijk betekent dit dat het een soort premie is voor wie het beter doet dan anderen."