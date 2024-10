McLaren laat recht op herziening duel Verstappen-Norris varen

De vijf seconden straf die Lando Norris tijdens de race in de Formule 1-race in Austin kreeg na het inhalen van Max Verstappen, is nog altijd het gesprek van de dag in de sport. Kort na de race was voor McLaren nog de vraag of zij het recht tot herziening in zou roepen, maar daar zag het team toch geen heil in. Tegenover onder andere Motorsport.com laat teambaas Andrea Stella weten het recht op herziening niet te gebruiken, ondanks dat hij het absoluut niet eens is met de straf.

"Als het gaat over de interpretatie staan McLaren en de stewards lijnrecht tegenover elkaar", begint de Italiaan. "Ik was verrast dat de stewards het zelfs niet nodig vonden om dit met de coureurs na de race te bespreken. Het is een onduidelijke situatie, dus vraag de mening van de coureurs en neem de tijd om alle details te beoordelen die nodig zijn om op dit niveau een goede inschatting te maken. Waarom moet je zo'n ingreep in de race doorvoeren, die ook nog op het kampioenschap invloed heeft? Dat moeten de stewards zich proactief en constructief hardop afvragen. Was het echt nodig om zo snel een - in onze ogen foute - beslissing te nemen?"

Het zit Stella vooral dwars dat de stewards naar zijn mening onvoldoende rekening hebben gehouden met het feit dat Verstappen ook naast de baan kwam. Toch gaat hij zoals gezegd niet het recht tot herziening gebruiken. Het is volgens de regels ook bijzonder lastig, en een standaard beroep kan niet, aangezien de beslissing tijdens de race genomen werd. "We kunnen niet in beroep, dus voor ons is het boek dicht. Voor ons als team en voor de coureurs is het case closed", verklaart de McLaren-teambaas. "Maar we hopen wel dat de FIA deze zaak goed gaat evalueren, zodat we in de toekomst beter stewardschap zien. We gaan nu gewoon verder."

Nieuw en relevant bewijs ontbreekt

De enige mogelijkheid voor McLaren om nog wat aan de uitslag te doen, is een verzoek in te dienen om het incident te herzien en gehoord te worden. Het probleem voor de formatie uit Woking is dat ze dan met nieuw en relevant bewijs moeten komen, wat volgens Stella onbegonnen werk is. "Ik denk niet dat dat bestaat, want het enige bewijs wat wij hebben is onze interpretatie. En die komt niet overeen met wat de stewards zeggen. Dus als we het recht op herziening willen gebruiken, dan denk ik niet dat het succesvol gaat zijn. Je hebt nu nieuw bewijs nodig, en het gaat hier om een verschil van inzicht", besluit hij.

Video: Het gevecht tussen Norris en Verstappen