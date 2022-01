McLaren reed vanaf 2015 met Honda-motoren, maar besloot vanwege tegenvallende resultaten in 2018 over te stappen naar krachtbronnen van Renault. Hierdoor ging het Britse team wel vooruit, met onder meer een derde plek in de eindstand in 2020. De switch naar power units van Mercedes leverde McLaren, ondanks positieverlies bij de constructeurs, een nog beter seizoen op. Zo scoorde McLaren-coureur Daniel Ricciardo afgelopen seizoen een zege in de Italiaanse Grand Prix, eindigde het team diverse keren op het podium en kwalificeerde Lando Norris zich op de eerste plek in Rusland.

McLaren heeft de weg omhoog gevonden en ook de infrastructuur wordt momenteel flink onder handen genomen in het McLaren Technology Centre. Zo liet Brown eerder al optekenen dat er druk gebouwd wordt aan een nieuwe windtunnel. Deze is na verwachting voor de start van 2024 klaar en dus verwacht de CEO niet dat zijn team komend seizoen al kan meestrijden om de titels. Dit ondanks dat er op technisch vlak veel verandert en het F1-veld door elkaar gegooid kan worden.

"Ik denk niet dat het kampioenschap een realistisch doel is. We zijn druk bezig om onze infrastructuur aan te pakken en dan met name de windtunnel. Dit is zo'n ontzettend belangrijk middel in de ontwikkeling van de auto, dat we daar nu nog door gehinderd worden", vertelt Brown aan RACER. "Kunnen we een wedstrijd winnen? We wonnen vorig jaar eentje, bijna twee. Ik wil nu echter geen voorspellingen doen. Ik wil niet op Aston [Martin] lijken. Zij zeiden: 'jullie hebben nog niks gezien'. Vervolgens ging het alleen maar achteruit. Ons doel is om competitiever te zijn dan afgelopen jaar."

Stevige bokspartij met Ferrari

Afgelopen seizoen was er een stevig gevecht gaande met Ferrari om de derde plek in de eindstand. En hoewel McLaren in 2020 nog op die stek eindigde, moesten de Britten deze positie afgelopen seizoen afstaan aan de formatie uit Maranello. Ondanks een plek verlies scoorde McLaren wel meer punten dan in 2020. Dit kwam mede door het een-tweetje dat de McLaren-coureurs pakten op Monza. Het betekende tevens de eerste overwinning sinds 2012.